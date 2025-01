Apple affirme que les données Siri n’ont jamais été vendues ou utilisées à des fins marketing

Apple a déclaré aujourd’hui qu’aucune donnée provenant de Siri n’avait jamais été utilisée à des fins marketing ni vendue à une entreprise tierce, en réponse à des accusations selon lesquelles des conversations captées par Siri auraient été utilisées à des fins publicitaires.

Les accusations contre Apple

Une plainte, qu’Apple a accepté de régler, alléguait que des informations obtenues lors d’enregistrements accidentels par Siri avaient été fournies à des entreprises tierces pour commercialiser des produits. Les plaignants affirmaient avoir vu des publicités pour des chaussures Air Jordan et des restaurants Olive Garden après que Siri les ait enregistrés en train de discuter en privé de ces entreprises.

Apple a réfuté ces allégations, affirmant que ce n’est pas ainsi que fonctionne Siri. Les données utilisées par Siri sont anonymisées et non liées à un utilisateur spécifique, et ces données ne sont pas vendues. Bien qu’Apple utilise les informations de Siri pour améliorer l’assistant personnel, l’utilisation des enregistrements audio est désormais activée uniquement avec le consentement de l’utilisateur et désactivée par défaut.

Déclaration complète d’Apple

Siri a été conçu dès le départ pour protéger la confidentialité des utilisateurs. Les données de Siri n’ont jamais été utilisées pour créer des profils marketing et n’ont jamais été vendues à quiconque, à quelque fin que ce soit. Apple a réglé cette affaire pour éviter des litiges supplémentaires, afin que nous puissions avancer par rapport aux préoccupations liées à l’évaluation par des tiers que nous avons déjà abordées en 2019. Nous utilisons les données de Siri pour améliorer Siri, et nous développons constamment des technologies pour rendre Siri encore plus privé.

Contexte du litige

La plainte initiale avait été déposée en 2019 après que des sous-traitants travaillant pour Apple aient affirmé avoir entendu des conversations privées résultant d’activations accidentelles de Siri. À l’époque, les termes de confidentialité d’Apple n’indiquaient pas explicitement que Siri faisait l’objet d’une supervision humaine. Les sous-traitants craignaient que les clients ne soient pas informés de l’écoute de ces enregistrements accidentels.

Les plaignants affirmaient avoir été “régulièrement enregistrés sans consentement” et disaient qu’ils n’auraient pas acheté leurs iPhones s’ils avaient été informés de cette fonctionnalité. Une première version de la plainte avait été rejetée par un juge faute de preuves montrant qu’Apple enregistrait effectivement leurs conversations. La plainte a été reformulée avec l’accusation que les données recueillies par Siri avaient été utilisées pour de la publicité ciblée.

Règlement du litige et indemnisation

Apple a décidé de régler cette affaire pour 95 millions de dollars afin d’éviter des litiges supplémentaires coûteux. Dans le cadre du règlement, Apple a déclaré qu’elle continuait à nier toutes les accusations de méfaits et de responsabilités. Elle a également nié que les allégations des plaignants justifiaient une action collective.

Le règlement a déjà reçu une approbation préliminaire de la cour. Tous les propriétaires ou anciens propriétaires de dispositifs Siri aux États-Unis, dont les communications privées auraient été obtenues par Apple entre le 17 septembre 2014 et le 31 décembre 2024, sont considérés comme membres de cette action collective et pourraient être éligibles à un paiement allant jusqu’à 20 dollars.

Un site web sera mis en place par les avocats pour gérer le règlement, et les membres éligibles seront contactés.