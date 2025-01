Siri : les évolutions prévues par Apple en 2025

Apple a commencé à rendre Siri plus performant grâce aux fonctionnalités d’Apple Intelligence avec iOS 18.1 et iOS 18.2. Cependant, d’autres mises à jour de Siri sont prévues en 2025 avec iOS 18 et iOS 19. D’ici l’année prochaine, Siri devrait être beaucoup plus intelligent, si les promesses d’Apple se concrétisent.

Les nouveautés attendues dans iOS 18

Les meilleures nouvelles fonctionnalités de Siri n’ont pas encore été ajoutées, mais Apple les a présentées lors de la WWDC avec l’annonce d’Apple Intelligence. Ces changements devraient arriver au printemps avec iOS 18.4.

Contexte personnel

Avec cette nouvelle fonctionnalité, Siri pourra suivre vos emails, messages, fichiers, photos et bien plus. Si une information est sur votre appareil, Siri saura où elle se trouve et d’où elle vient.

Siri pourra vous aider à retrouver plus facilement ce que vous cherchez, comme un numéro de vol dans un email, un fichier téléchargé ou une photo envoyée par quelqu’un.

Siri apprendra également à mieux vous connaître, ce qui lui permettra de vous aider à accomplir des tâches plus efficacement.

Exemples donnés par Apple :

« Joue le podcast que Jamie a recommandé. »

« Quand est-ce que le vol de maman atterrit ? »

Compréhension de ce qui se passe à l’écran

Siri saura ce qui est affiché sur votre écran. Vous pourrez ainsi faire des demandes en référence directe à ce que vous regardez. Par exemple, si quelqu’un vous envoie une adresse par SMS, vous pourrez demander à Siri d’ajouter « ceci » à vos contacts, et Siri saura de quoi vous parlez.

Cette fonctionnalité permettra à Siri d’effectuer des actions basées sur les informations affichées sur votre iPhone ou iPad.

Actuellement, dans iOS 18.2, Siri peut envoyer une capture d’écran à ChatGPT, mais Apple a précisé que l’intégration avec ChatGPT n’est pas la même chose que la future fonctionnalité de conscience de l’écran.

Intégration aux applications

Siri sera plus profondément intégré aux applications, ce qui permettra des centaines de nouvelles actions dans les apps Apple et tierces.

Exemples donnés par Apple :

Faire apparaître un article depuis la liste de lecture Safari.

Envoyer des photos spécifiques, comme « envoie les photos de la fête de vendredi à Éric ».

Siri pourra aussi réaliser des tâches multi-étapes, comme éditer une photo et l’envoyer à quelqu’un en une seule commande.

Les rumeurs pour iOS 19

Les fonctionnalités mentionnées ci-dessus arriveront avec iOS 18, mais des rumeurs indiquent qu’Apple travaille sur une version de Siri de nouvelle génération pour iOS 19.

Dans iOS 19, Siri utilisera des modèles de langage étendus (LLM), similaires à ceux qui alimentent ChatGPT, Google Gemini ou Claude. Cela permettra à Siri d’avoir des conversations continues et de fonctionner comme un véritable interlocuteur humain.

Siri sera capable de réaliser des tâches plus complexes et devrait mieux rivaliser avec ChatGPT.

Apple prévoit de remplacer la version actuelle de Siri par ce nouveau Siri basé sur les LLM à l’avenir.

Bien que cette version soit annoncée avec iOS 19, les fonctionnalités complètes pourraient ne pas arriver avant une mise à jour prévue en 2026, à l’image des fonctionnalités Apple Intelligence déployées progressivement avec iOS 18.

Quand attendre ces nouvelles fonctionnalités ?

Le firmware iOS 18.4, contenant les nouveautés de Siri, devrait sortir en avril 2025. La bêta de cette version débutera après la sortie d’iOS 18.3 en janvier.

Les fonctionnalités d’iOS 19 seront présentées en juin 2025 lors de la WWDC, et le lancement officiel est prévu pour septembre. Certaines fonctions pourraient arriver plus tard, en 2025 ou 2026.

Siri est en passe de devenir plus intelligent, plus utile et mieux intégré à vos appareils Apple.