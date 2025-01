Samsung : pas de grosses nouveautés à venir sur les smartphones pliables en 2025

2025 ne semble pas être une grande année pour les smartphones pliables de Samsung, car la marque ne prévoit apparemment pas de changements majeurs pour les Galaxy Z Fold 7 et Flip 7, malgré une baisse continue des ventes.

Concept de Galaxy Z Fold7 Ultra – Source : Science and Knowledge

Des ventes en déclin pour les pliables Samsung

Les Galaxy Z Fold 6 et Flip 6 étaient de bons modèles pliables, mais ils n’ont pas su suivre le rythme de la concurrence. En conséquence, les ventes de Samsung n’ont pas été à la hauteur. Les prévisions pour 2025 sont donc moins ambitieuses qu’auparavant. Bien que certaines rumeurs évoquent de nouveaux modèles ou des écrans plus grands, les dernières informations suggèrent que seuls de petits ajustements seront faits, si tant est qu’il y ait des changements.

Dans une interview accordée à The Elec, un représentant de l’entreprise chinoise Fastprint (qui fabrique des circuits imprimés) a expliqué que Samsung prévoit d’augmenter légèrement la production de la série Galaxy S25, mais que ses efforts concernant les pliables semblent stagner. Cela est probablement lié à la baisse des ventes. Selon les chiffres partagés par @Jukanlosreve via Hana Securities, les ventes totales des Galaxy Z Fold 6 et Flip 6 n’ont pas encore dépassé les 5 millions d’unités, soit une baisse d’environ 6 % par rapport aux Fold 5 et Flip 5. Toutefois, un point positif pour Samsung est que le Fold 6 a enregistré de meilleures ventes que le Fold 5.

Pas de grands changements pour le Z Fold 7 et le Flip 7

L’interview précise que Samsung ne prévoit pas de grandes évolutions pour les Galaxy Z Fold 7 et Flip 7, préférant garder les changements significatifs pour les modèles Z Fold 8 et Flip 8 en 2026.

Voici la déclaration complète (traduite) :



« En ce qui concerne uniquement les smartphones pliables de Samsung Electronics, il semble qu’il y aura quelques changements à partir de la série Z8 prévue pour 2026, mais pas pour la série Galaxy Z7 de l’année prochaine. Samsung Electronics semble adopter une stratégie pour répondre à la concurrence des pliables chinois et au lancement attendu des produits pliables d’Apple, mais les attentes ont considérablement diminué. »

Quid des nouvelles formules de pliables ?

Il avait été précédemment rapporté que Samsung pourrait explorer de nouveaux formats pour ses pliables, mais peu d’informations ont émergé depuis. Cependant, il devient de plus en plus probable que Samsung envisage de lancer plusieurs variantes des Galaxy Z Fold 7 et Flip 7. Bien que les modèles principaux ne changent pas, ces variantes pourraient introduire de nouvelles options, comme un modèle Fold plus fin. Cela reste néanmoins à confirmer, et les plans définitifs de Samsung pourraient évoluer.

D’autres annonces à venir

Pendant ce temps, Samsung prépare le lancement de sa série Galaxy S25, prévu plus tard ce mois-ci. Cet événement pourrait également révéler des indices sur le Galaxy Ring 2 et de nouveaux produits liés à la réalité étendue (XR).