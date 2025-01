Galaxy S25, + & Ultra : nouvel aperçu du design des 3 modèles à venir

Samsung se prépare à dévoiler la série Galaxy S25 dans seulement quelques semaines. Bien que de nombreuses fuites aient déjà révélé des informations, de nouveaux rendus publiés par dbrand offrent le meilleur aperçu à ce jour du design des trois modèles à venir.

De gauche à droite : Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra – Source : dbrand

Un design revisité grâce aux rendus de dbrand

Au cours des derniers jours, la célèbre marque de skins dbrand a dévoilé ses listings pour les Galaxy S25, Galaxy S25+ et Galaxy S25 Ultra. Ces rendus montrent l’arrière des futurs flagships de Samsung, recouvert d’un skin dbrand. Bien que cela masque les variantes de couleurs officielles de Samsung et certains détails, ces rendus offrent une vue claire du module caméra et du design global.

Des coins courbés pour le Galaxy S25 Ultra

Dès le premier coup d’œil, on remarque le nouveau design courbé du Galaxy S25 Ultra. Cette modification avait déjà été suggérée dans des fuites précédentes. Contrairement aux générations précédentes, qui s’inspiraient des bords carrés de la série Galaxy Note, l’Ultra à venir s’harmonise davantage avec le reste de la série Galaxy S grâce à ses coins désormais arrondis.

Un module caméra repensé

Autre changement notable : le module caméra de toute la gamme adopte une bordure noire plus large, rappelant celle du Galaxy Z Fold 6. Ce design renforce l’identité visuelle des nouveaux appareils tout en offrant une meilleure cohérence avec d’autres modèles de Samsung.

D’autres détails déjà connus

Bien que les rendus de dbrand n’aient pas dévoilé tous les aspects du design, nous avons déjà beaucoup d’informations. Des rendus récemment divulgués montrant la face avant des Galaxy S25 Ultra et S25+ révèlent des bordures plus fines, même si certains rendus initiaux manquent de cohérence. D’autres fuites récentes ont également dévoilé des informations sur les options de couleurs, les variantes de stockage et bien plus.

Samsung devrait officiellement présenter la série Galaxy S25 le 22 janvier, comme l’ont détaillé plusieurs rapports. À mesure que la date approche, les attentes montent pour découvrir ces modèles en intégralité.