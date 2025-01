iPhone : les ventes chutent en Chine pour le quatrième mois consécutif

Les ventes d’iPhone en Chine ont baissé pour le quatrième mois consécutif, dans un contexte de déclin marqué pour toutes les marques non chinoises.

Un déclin généralisé des marques étrangères

Selon des données officielles, les livraisons de smartphones de marques étrangères ont chuté de 47 % en glissement annuel, expliquant la décision rare d’Apple de réduire le prix des modèles actuels d’iPhone dans le pays.

Ces dernières années, les ventes d’iPhone en Chine ont été soumises à une pression croissante en raison de plusieurs facteurs :

Pressions gouvernementales incitant les consommateurs à acheter des marques chinoises.

incitant les consommateurs à acheter des marques chinoises. Retour surprise de Huawei comme concurrent sérieux sur le marché des smartphones premium.

Le contexte remonte à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine en 2019, qui a déclenché un mouvement nationaliste :

Utiliser un iPhone en Chine est désormais considéré comme embarrassant par certains consommateurs, selon un rapport local.

par certains consommateurs, selon un rapport local. Le conflit commercial sous l’administration Trump et l’interdiction d’exportation de technologies vers Huawei ont renforcé le mouvement « Boycott Apple » dans le pays.

Huawei, un concurrent de retour

Pendant un certain temps, Apple a bénéficié d’un avantage grâce à l’interdiction d’exportation des puces 5G vers la Chine, rendant Huawei moins compétitif. Cependant, en 2023, Huawei a réussi à se procurer des puces 5G, redevenant ainsi un concurrent direct pour Apple.

Apple a longtemps été réticent à proposer des réductions officielles, préférant les accorder discrètement via des revendeurs tiers. Toutefois, la marque a commencé à offrir des promotions directes dès 2022 et a réitéré cette stratégie à plusieurs reprises depuis.

La dernière initiative en date est une promotion spéciale pour le Nouvel An qui débute demain.

Chute des ventes de smartphones étrangers

Le déclin des ventes ne touche pas qu’Apple. Les données gouvernementales citées par Reuters montrent une baisse continue des ventes de toutes les marques étrangères de smartphones.

En novembre, les livraisons de smartphones étrangers en Chine, dont les iPhone, ont baissé de 47,4 % par rapport à l’année précédente.

par rapport à l’année précédente. Cela suit une chute de 44,25 % en octobre, prolongeant une tendance à la baisse sur le plus grand marché de smartphones au monde.

Dans un marché dominé par des marques locales et soumis à des pressions politiques et économiques, Apple doit s’adapter pour rester compétitif en Chine. Les réductions de prix récentes marquent une réponse directe à ces défis, mais la concurrence féroce de Huawei et le sentiment nationaliste persistent comme des obstacles majeurs.