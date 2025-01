iPhone 17 Air : l’épaisseur et le prix révélés dans un nouveau rapport

Apple prévoit de lancer un modèle d’iPhone 17 ultra-fin plus tard cette année, et un nouveau rapport apporte quelques détails présumés à ce sujet.

Une épaisseur record pour l’iPhone 17 Air

Le Sisa Journal en Corée du Sud a rapporté aujourd’hui qu’Apple vise à ce que l’iPhone 17 Air ait une épaisseur de 6,25 mm. Si cette mesure est confirmée, cela ferait de cet appareil l’iPhone le plus fin jamais conçu, surpassant le record actuel de 6,9 mm détenu par l’iPhone 6.

Cela signifie également que l’iPhone 17 Air serait environ 20 % plus fin que l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus, et 25 % plus fin que l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max.

La plupart des rumeurs s’accordent à dire que l’épaisseur de l’iPhone 17 Air se situera autour des 6 mm, certaines allant même jusqu’à prédire une épaisseur de 5 mm.

Gamme de prix similaire à l’iPhone 16 Plus

Le rapport indique que le prix de cet iPhone ultra-fin sera similaire à celui de l’iPhone 16 Plus, qui commence à 899 $ aux États-Unis. L’iPhone 17 Air est censé remplacer l’iPhone 17 Plus, qui ne devrait pas être proposé cette année.

Une concurrence avec Samsung

Selon le même rapport, Samsung prévoit également de lancer un smartphone sensiblement plus fin cette année. Appelé le Galaxy S25 Slim, cet appareil aurait une épaisseur dans la plage des 6 mm, tout comme l’iPhone 17 Air.

Fiche technique attendue

Les rumeurs concernant le design et les caractéristiques de l’iPhone 17 Air sont parfois contradictoires, mais plusieurs sources s’accordent sur certains points :

Un écran d’environ 6,6 pouces .

. Un puce A19 standard .

. Une Dynamic Island .

. Un seul appareil photo arrière .

. Un modem 5G conçu par Apple .

. 8 Go de RAM pour prendre en charge Apple Intelligence.

Pour atteindre ce design plus léger et fin, l’iPhone 17 Air devrait faire l’objet de certains compromis par rapport aux modèles Pro.

Lancement prévu en septembre

Apple devrait lancer tous les modèles d’iPhone 17 en septembre, et il est probable que de nouvelles rumeurs concernant l’iPhone 17 Air émergent d’ici là. Ce modèle pourrait bien marquer une étape majeure dans l’évolution du design des iPhone, tout en offrant une alternative élégante aux modèles plus imposants.