Honor lance le Magic 7 Lite, un smartphone abordable, en Europe

Honor commence à dévoiler sa gamme Magic 7 avec le lancement du Magic 7 Lite, un smartphone abordable axé sur une autonomie exceptionnelle et des fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle. Ce modèle agit comme un avant-goût de ce qui est à venir pour la série Magic 7.

Un appareil milieu de gamme puissant

Honor positionne le Magic 7 Lite comme l’un des appareils milieu de gamme les plus performants du marché. Le téléphone est livré avec Android 14 préinstallé, qui se présente sous la forme de MagicOS 8.0 chez Honor. Cela inclut des fonctionnalités comme le Magic Capsule et le Magic Portal, conçues pour améliorer la productivité et la commodité.

Une batterie impressionnante

Le point fort du Magic 7 Lite est sa batterie massive de 6 600 mAh. Alors que 6 000 mAh est déjà considéré comme une grande capacité, ce que propose Honor est encore plus impressionnant pour un appareil milieu de gamme.

La marque affirme que cette batterie peut fournir 25,8 heures de lecture vidéo en ligne , ce qui est un excellent indicateur de performance pour un usage quotidien.

Honor a également intégré une couche d'isolation spéciale pour la batterie, prolongeant ses performances dans des conditions froides.

Des caractéristique techniques axées sur le rapport qualité-prix

Le reste des caractéristiques techniques place le Magic 7 Lite dans la catégorie des smartphones budgétaires, mais compétitifs :

Appareil photo : Capteur principal de 108 MP avec jusqu’à 3x zoom sans perte .

Écran : OLED de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement atteignant 120 Hz .

Processeur : Snapdragon 6 Gen 1, offrant des performances correctes pour un usage quotidien, sans être exceptionnel.

Résistance : Certification IP64 contre l'eau et la poussière.

Avec sa batterie haute capacité, le Magic 7 Lite s’adresse particulièrement aux utilisateurs qui ont besoin d’un appareil capable de tenir plus d’une journée sans recharge, même en utilisation intensive.

Lancement et disponibilité

Honor lance le Magic 7 Lite en deux coloris : Titanium Purple et Titanium Black. Le smartphone sera disponible à partir de janvier au prix de 399 £ au Royaume-Uni.

En résumé, le Magic 7 Lite s’annonce comme une option solide pour le segment abordable, notamment pour ceux qui recherchent une autonomie exceptionnelle et un smartphone polyvalent à prix compétitif.