AirPods Pro 3 : à quelles nouveautés faut-il s’attendre ?

Les AirPods Pro 3 arrivent plus tard cette année. Bien qu’Apple continue d’améliorer les AirPods Pro 2 grâce à de nouvelles fonctionnalités logicielles, un successeur matériel est attendu prochainement. Les AirPods Pro 3 devraient être dévoilés en septembre, en même temps que la gamme iPhone 17. Voici les trois nouvelles fonctionnalités les plus attendues.

D’après Mark Gurman de Bloomberg, les AirPods Pro 3 seront équipés d’une nouvelle puce H3.

Alors que certaines mises à jour de puces Apple apportent des améliorations modestes (comme pour les puces M des Mac et iPad ou les puces A des iPhone), les puces H des AirPods ont jusqu’à présent offert des progrès significatifs.

La puce H1 des AirPods Pro a duré trois ans avant l’arrivée de la H2 dans les AirPods Pro 2. Avec l’arrivée des AirPods Pro 3 cette année, cela fera également trois ans d’attente pour la puce H3.

Voici ce qu’Apple avait déclaré à propos des capacités de la puce H2 lors du lancement des AirPods Pro 2 :

« La puissance de la nouvelle puce H2 offre une expérience acoustique exceptionnelle et annule jusqu’à deux fois plus de bruit par rapport à la génération précédente. Avec un nouveau driver audio à faible distorsion et un amplificateur personnalisé, les AirPods Pro offrent désormais des basses plus riches et un son cristallin sur une gamme de fréquences plus large. »