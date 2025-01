MacBook Air : les fonctionnalités attendues sur les prochains modèles

Apple pourrait annoncer l’arrivée de nouveaux MacBook Air de 13 et 15 pouces dès le début de 2025, équipés de la puce M4.

Nouvelles fonctionnalités attendues

Confirmées

Les nouveaux MacBook Air devraient être équipés de la puce M4 d’Apple, déjà dévoilée dans les récents modèles de MacBook Pro, iMac et Mac mini. Cette puce comprend un CPU 10 cœurs et un GPU 10 cœurs.

Les résultats Geekbench 6 ont montré que la puce M4 est jusqu’à 25 % plus rapide que la puce M3 en termes de performances multicœurs, tout en offrant des améliorations d’efficacité énergétique qui pourraient allonger l’autonomie de la batterie des MacBook Air.

Apple a récemment augmenté la RAM minimale incluse dans les MacBook Air, passant de 8 Go à 16 Go. Par conséquent, les configurations de base des modèles 2025 devraient inclure 16 Go de RAM.

Le MacBook Air a été entièrement redessiné en 2022. Aucune modification majeure du design extérieur n’a été évoquée pour cette mise à jour.

Probables

Suivant les traces du MacBook Pro, les nouveaux MacBook Air pourraient être équipés d’une caméra améliorée de 12 mégapixels, avec prise en charge de la fonctionnalité Center Stage. Cette dernière ajuste automatiquement l’image pour vous garder centré lors des appels vidéo, même si vous bougez. La caméra pourrait également prendre en charge Desk View, qui offre une vue aérienne de votre bureau.

Center Stage, déjà disponible sur FaceTime et Zoom, était auparavant réservé aux iPad récents et aux Macs connectés à l’écran externe Studio Display. Les récents MacBook Pro et iMac sont les premiers Macs à intégrer cette fonctionnalité sans nécessiter d’écran externe.

Les nouveaux modèles de MacBook Air devraient inclure trois ports Thunderbolt 4, contre deux ports Thunderbolt 3 sur les modèles actuels. Ils pourraient également supporter jusqu’à deux écrans externes, même lorsque le couvercle est ouvert.

Possibles

Les derniers MacBook Pro et iMac peuvent être configurés avec un écran à nano-texture, qui réduit encore mieux les reflets grâce à un revêtement spécial diffusant la lumière. Il est possible qu’Apple propose cette option pour les nouveaux MacBook Air, bien qu’elle puisse rester exclusive aux MacBook Pro parmi les ordinateurs portables d’Apple.

Calendrier de lancement

Le mois dernier, Apple a lancé macOS Sequoia 15.2 et a accidentellement confirmé l’arrivée de nouveaux modèles de MacBook Air cette année.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, ces nouveaux modèles devraient être annoncés plus tôt que d’autres produits prévus pour le printemps, comme le nouvel iPhone SE. Cela laisse penser que les MacBook Air pourraient être annoncés via un communiqué de presse sur le site Apple Newsroom entre janvier et mars 2025, tandis que les autres appareils seraient présentés lors de l’événement printanier habituel d’Apple en mars ou avril.

Avec cette mise à jour mineure, Apple semble vouloir finaliser les améliorations des MacBook Air dès le début de l’année, ouvrant ainsi la voie à d’autres annonces importantes pour le printemps.