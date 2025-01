iPhone 17 et iPhone SE 4 : qu’attendre des 5 smartphones Apple de 2025 ?

L’iPhone reste le produit phare d’Apple, et cette année, l’entreprise prévoit de lancer cinq nouveaux modèles. Voici à quoi s’attendre pour chaque version.

iPhone SE 4

Dès ce printemps, l’iPhone SE, modèle économique d’Apple, recevra une mise à jour majeure, la première depuis 2022.

Adieu au bouton Home : le SE adoptera un écran OLED bord à bord avec une encoche.

: le SE adoptera un écran avec une encoche. Des caractéristiques empruntées à l’iPhone 16 : Puce A18 8 Go de RAM Compatibilité avec Apple Intelligence Caméra principale de 48 MP Port USB-C



Le modem 5G conçu en interne par Apple fera également ses débuts avec l’iPhone SE 4, renforçant sa position comme option économique convaincante.

iPhone 17 Air

Cet automne, Apple lancera quatre nouveaux modèles iPhone 17, mais un changement notable est prévu : le remplacement de l’iPhone Plus par l’iPhone 17 Air.

Focus sur le design : l’iPhone 17 Air privilégiera l’esthétique à la puissance. Puce A19 (pas A19 Pro) 8 Go de RAM (au lieu des 12 Go des modèles Pro) Design ultra-fin et futuriste , le plus fin jamais vu sur un iPhone. Nouveaux formats d’écran pour un compromis parfait entre les deux modèles Pro.

: l’iPhone 17 Air privilégiera à la puissance. Fonctionnalités prévues : Modem 5G interne d’Apple. Écran à haute fréquence de rafraîchissement .

:

Après des années de changements mineurs dans la conception des iPhone, l’iPhone 17 Air pourrait être l’élément qui rend le choix de cette année particulièrement difficile.

iPhone 17 Pro

L’iPhone 17 Pro continuera de représenter l’offre haut de gamme d’Apple avec quelques changements notables.

Design : Écran de 6,3 pouces (comme sur le 16 Pro). Nouveau cadre en aluminium remplaçant le titane. Bosse de caméra rectangulaire plus grande.

: Caractéristiques internes : Puce A19 Pro . 12 Go de RAM , un record pour un iPhone. Modem 5G de Qualcomm.

:

De plus, Apple prévoit d’améliorer l’appareil photo avant sur toute la gamme iPhone 17, passant de 12 MP à 24 MP pour des selfies de meilleure qualité.

iPhone 17 Pro Max

Comme toujours, le modèle Pro Max bénéficiera des meilleures fonctionnalités du Pro, avec quelques avantages supplémentaires.

Dynamic Island réduite : cette version pourrait inclure une encoche plus petite, potentiellement grâce à l’intégration de Face ID sous l’écran .

: cette version pourrait inclure une encoche plus petite, potentiellement grâce à l’intégration de . Avantages possibles : Une meilleure autonomie grâce à sa taille plus grande. Éventuellement, des améliorations de l’appareil photo exclusives au Pro Max (aucune rumeur ne le confirme encore).

:

iPhone 17

Enfin, l’iPhone 17, modèle de base de la gamme 2025, complètera la collection.

Caractéristiques principales : Caméra frontale de 24 MP . Puce A19 . 8 Go de RAM . Écran de 6,1 pouces , identique à celui de l’iPhone 16.

:

Bien que le modèle de base ait connu un grand succès l’an dernier, il devra rivaliser cette année non seulement avec les modèles Air et Pro, mais aussi avec l’iPhone SE 4, qui sera plus abordable.

Une année chargée pour les iPhone

Avec ces cinq nouveaux modèles, Apple propose une offre diversifiée, allant de l’option économique du SE 4 au design futuriste de l’iPhone 17 Air, tout en conservant les modèles Pro pour les utilisateurs exigeants. Chaque modèle apporte des nouveautés intéressantes, garantissant que 2025 sera une année passionnante pour les fans d’iPhone.