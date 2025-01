Xiaomi 16 : une amélioration majeure au niveau de l’appareil photo ?

Le Xiaomi 15 n’a même pas encore été lancé à l’international, et pourtant, les rumeurs sur son successeur, le Xiaomi 16, circulent déjà. Ainsi va le rythme effréné du monde des smartphones.

Le Xiaomi 15

Une caméra téléphoto périscopique pour le Xiaomi 16

Selon une nouvelle rumeur en provenance de Chine, le modèle standard, ou ‘vanilla’ Xiaomi 16, serait équipé d’une caméra téléphoto périscopique, marquant une amélioration clé par rapport à son prédécesseur, le Xiaomi 15.

Si cette rumeur se confirme, cette mise à niveau offrirait des capacités de zoom améliorées, une fonctionnalité de plus en plus populaire sur les smartphones haut de gamme. Cela renforcerait également la position de Xiaomi sur le marché des appareils photo mobiles, souvent dominé par d’autres acteurs majeurs comme Samsung et Huawei.

Alors que le Xiaomi 15 continue de se préparer pour son lancement international, le Xiaomi 16 semble déjà poser les bases pour une nouvelle avancée technologique dans la photographie mobile.