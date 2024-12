LineageOS prend désormais officiellement en charge les Pixel 9

Plus de trois mois après son lancement, LineageOS, le ROM tiers le plus connu et le plus utilisé, offre désormais un support officiel pour toute la gamme Pixel 9.

Un support basé sur LineageOS 22 et Android 15

Cette prise en charge s’appuie sur la mise à jour complète LineageOS 22, qui est basée sur Android 15. Elle inclut toutes les fonctionnalités du build QPR1, ainsi que les correctifs de sécurité et améliorations de confidentialité les plus récents. LineageOS est installé sur plus de 1,5 million d’appareils Android dans le monde, un chiffre impressionnant pour une communauté de modding.

Même si le Pixel 9 est disponible depuis un certain temps, flasher LineageOS peut offrir davantage de flexibilité et de contrôle sur votre appareil pour ceux qui souhaitent maximiser leur expérience.

Nouveautés de LineageOS 22

LineageOS 22 apporte toutes les nouvelles fonctionnalités annoncées aux Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL et 9 Pro Fold. Parmi les ajouts les plus remarquables :

Un nouveau lecteur de musique .

. Des ajustements visuels basés sur la mise à jour QPR1.

Des améliorations sous le capot, notamment : Limites de charge . Un pseudo mode bureau pour la Pixel Tablet. De nombreuses petites optimisations construites sur Android 14.



Tous les appareils équipés de la puce Tensor G4 sont maintenant répertoriés dans le dépôt LineageOS 22. Cependant, aucun fichier téléchargeable n’est disponible pour le moment, bien que cela devrait changer dans les prochains jours.

Appareils pris en charge

Les appareils de la série Pixel 9 désormais pris en charge incluent :

Pixel 9 (tokay)

Pixel 9 Pro (caiman)

Pixel 9 Pro XL (komodo)

Pixel 9 Pro Fold (comet)

Pourquoi choisir LineageOS ?

Les Pixel 9 sont encore activement pris en charge par Google et bénéficieront de 6 années de mises à jour garanties. Cependant, LineageOS 22 pourrait intéresser ceux qui aiment personnaliser leur appareil et explorer des fonctionnalités supplémentaires. Avec le temps, cette attention de l’équipe LineageOS pourrait même prolonger la durée de vie des Pixel au-delà de ce que Google offrira.

Cela dit, il reste à voir comment le matériel des Pixel 9 supportera 7 ans d’utilisation quotidienne.

Prochaines étapes

Pour l’instant, les builds téléchargeables de LineageOS 22 pour la série Pixel 9 ne sont pas encore disponibles, mais cela devrait être le cas dans les prochains jours. Une mise à jour sera partagée lorsque les fichiers seront accessibles. En attendant, vous pouvez surveiller les pages dédiées aux téléchargements des appareils pour plus d’informations.