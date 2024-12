Apple : tous les produits lancés en 2024

En 2024, Apple a dévoilé près de 30 nouveaux produits matériels, marquant une année de raffinements constants plutôt que de révolutions majeures. Bien que l’année n’ait pas été marquée par des changements radicaux sur toute la gamme, certains thèmes clés se sont démarqués.

L’année du Vision Pro

Le Vision Pro, lancé en février, est sans conteste le produit phare d’Apple en 2024. Avec un prix de 3 499 $, il reste destiné aux early adopters, mais ce premier appareil de spatial computing donne un aperçu de la vision d’Apple pour l’avenir de la technologie. Si ses capacités ont suscité à la fois enthousiasme et critiques, son véritable impact se révélera probablement dans les années à venir.

Des mises à jour progressives pour d’autres produits

La première moitié de l’année a été marquée par des mises à jour mineures du MacBook Air et de l’iPad Air, ainsi que par l’absence de nouveaux produits matériels lors de la WWDC. La star de cette période a été l’iPad Pro, qui a bénéficié de nombreux changements, notamment des écrans OLED, un design plus fin, la puce M4, un nouveau Magic Keyboard, une caméra frontale en mode paysage, et bien plus.

Les lancements majeurs de 2024

Février

Apple Vision Pro

Mars

MacBook Air 13 pouces (M3)

MacBook Air 15 pouces (M3)

Mai

iPad Air 11 pouces (M2)

iPad Air 13 pouces (M2)

iPad Pro 11 pouces (M4)

iPad Pro 13 pouces (M4)

Magic Keyboard pour iPad Pro

Apple Pencil Pro

Juillet

HomePod mini (Midnight)

Septembre

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

Chargeur MagSafe (25 W)

Apple Watch Series 10

Apple Watch Ultra 2 (Noir)

AirPods (4e génération)

AirPods Max (USB-C)

Octobre

iPad mini (A17 Pro)

Magic Mouse 2 (USB-C)

Magic Trackpad 2 (USB-C)

Magic Keyboard (2e génération, USB-C)

Magic Keyboard avec Touch ID (USB-C)

Magic Keyboard avec Touch ID et pavé numérique (USB-C)

Novembre

iMac 24 pouces (M4, 2024)

Mac mini (M4 et M4 Pro, 2024)

MacBook Pro 14 pouces (M4, M4 Pro, M4 Max, 2024)

MacBook Pro 16 pouces (M4 Pro, M4 Max, 2024)

USB-C et transition technologique

Dans la deuxième moitié de l’année, Apple a presque achevé sa transition vers l’USB-C, avec des mises à jour attendues pour les AirPods, AirPods Max, Magic Keyboard, Magic Trackpad et Magic Mouse. Il ne reste plus que l’iPhone SE à passer à l’USB-C, un lancement prévu pour mars 2025.

Nouveaux iPhone, Apple Watch et iPad

La gamme iPhone 16 s’est concentrée sur Apple Intelligence et le contrôle des caméras, tandis que l’Apple Watch Series 10 a introduit un design plus raffiné et une détection de l’apnée du sommeil. En octobre, l’iPad mini a reçu une mise à jour mineure avec la puce A17 Pro et davantage de mémoire pour prendre en charge Apple Intelligence.

Nouveaux Mac

Pour conclure l’année, Apple a mis l’accent sur sa gamme de Mac. La famille de puces M4 a été intégrée aux iMac, MacBook Pro et Mac mini, ce dernier ayant reçu un redesign complet pour la première fois depuis plus d’une décennie. En 2025, ce sera au tour des MacBook Air, Mac Studio et Mac Pro d’adopter les puces M4.

2024 a été une année de transition et de perfectionnement pour Apple, posant les bases pour des innovations encore plus grandes dans les années à venir.