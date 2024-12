Magic Mouse 2026 : ce que nous savons jusqu’à présent

Mark Gurman, de Bloomberg, a récemment rapporté qu’Apple travaille sur un redesign de la Magic Mouse – une première depuis son lancement en 2009. Pendant ses quinze années d’existence, le design de la Magic Mouse est resté pratiquement inchangé, à l’exception du passage des piles AA au port Lightning en 2015, puis au port USB-C en 2024.

Concept de Magic Mouse – Source : Yanko Design

Déplacement du port de charge

L’un des reproches les plus fréquents concernant la Magic Mouse concerne le positionnement du port de charge. Actuellement, le port est placé sous la souris, ce qui oblige les utilisateurs à la retourner pour la recharger, rendant son utilisation impossible pendant ce temps.

Certains défendent ce choix en affirmant que cela protège la batterie ou qu’il s’agit d’un problème mineur étant donné que la Magic Mouse ne nécessite une recharge qu’environ toutes les six semaines. Mais, pour beaucoup, cette situation reste frustrante.

Selon Gurman, ce problème sera résolu dans la prochaine génération :

« Apple cherche à créer quelque chose de plus pertinent, tout en résolvant les plaintes de longue date — oui, y compris le problème du port de charge. »

Ainsi, ce désagrément devrait bientôt disparaître.

Une meilleure ergonomie

Pour l’instant, les détails précis sur le nouveau design restent flous. Cependant, Gurman indique qu’il sera totalement repensé, avec un accent particulier sur l’ergonomie. L’objectif d’Apple serait de concevoir une souris qui s’intègre mieux dans l’ère moderne, peut-être avec une approche similaire à celle des souris MX Master de Logitech.

« Je suis informé que l’équipe de design d’Apple travaille depuis plusieurs mois sur des prototypes de cet accessoire, cherchant à créer quelque chose de mieux adapté à notre époque. »

Dans un monde où l’informatique repose de plus en plus sur les écrans tactiles, les commandes vocales et les gestes, la souris n’a plus la même importance qu’auparavant. Néanmoins, de nombreux utilisateurs de Mac préfèrent les souris MX Master de Logitech pour leur ergonomie et leurs fonctionnalités supplémentaires, bien qu’elles n’offrent pas les gestes multi-touch propres à la Magic Mouse. Un modèle combinant ces deux univers serait une innovation bienvenue.

Date de sortie

La nouvelle Magic Mouse est encore en phase de développement précoce. Gurman indique qu’elle ne devrait pas être disponible avant 2026. Il précise qu’il ne faut rien attendre avant les 12 à 18 prochains mois.

Apple travaille également sur un MacBook Pro avec écran OLED, attendu en 2026. Les deux produits pourraient être dévoilés simultanément, marquant une nouvelle ère pour les accessoires et appareils Apple.

Avec ce redesign, Apple vise à moderniser la Magic Mouse, tout en répondant aux attentes des utilisateurs pour un accessoire plus ergonomique et pratique. Reste à voir si cette nouvelle version saura séduire les fans de longue date et rivaliser avec les modèles ergonomiques déjà disponibles sur le marché.