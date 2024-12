iPhone 18 Fold : qu’attendre du premier smartphone pliable d’Apple ?

Les rumeurs sur un iPhone pliable circulent depuis des années, mais des rapports récents suggèrent qu’Apple se rapproche enfin de l’annonce de son premier produit pliable. La marque travaillerait sur deux appareils pliables : un iPhone pliable à clapet et un iPad pliable de 20 pouces, mais c’est l’iPhone 18 Fold qui devrait voir le jour en premier.

Un écran plus grand et un design à clapet

Le premier iPhone pliable d’Apple serait un appareil à clapet, similaire au Galaxy Z Flip de Samsung ou au Motorola Razr. Il offrirait une taille d’écran comparable à celle d’un téléphone classique, mais avec la possibilité de se plier pour devenir plus compact.

Selon un rapport du Wall Street Journal, l’écran de cet iPhone pliable serait plus grand que celui de l’iPhone 16 Pro Max, ce qui signifie une taille d’au moins 7 pouces :

« La société prévoit également deux appareils pliables. Un modèle plus grand, destiné à remplacer un ordinateur portable, offrirait un écran presque aussi grand que certains moniteurs de bureau, soit environ 19 pouces. Un modèle plus petit, qui se déplierait pour afficher une taille d’écran supérieure à celle de l’iPhone 16 Pro Max, serait conçu comme un iPhone pliable. »

Apple s’efforce également de résoudre plusieurs défis techniques, notamment :

Réduire la visibilité des plis de l’écran.

de l’écran. Améliorer la charnière pour plus de durabilité.

pour plus de durabilité. Développer un matériau robuste pour le revêtement de l’écran.

Le marché des téléphones pliables en déclin

Selon le Display Supply Chain Consultants (DSCC), le lancement du premier iPhone pliable pourrait relancer un marché en perte de vitesse.

Entre 2019 et 2023, le marché des smartphones pliables a connu une croissance annuelle de 40 %, mais cette dynamique ralentit fortement. Le DSCC prévoit une croissance limitée à 5 % en 2024, suivie d’un déclin de 4 % en 2025. La demande stagne actuellement à environ 22 millions d’écrans pliables par an.

Cependant, l’arrivée d’Apple sur ce marché pourrait changer la donne. Avec son expertise et ses innovations, Apple pourrait introduire de nouvelles fonctionnalités qui donneraient un second souffle à ce segment. Beaucoup de consommateurs apprécient le concept du Galaxy Z Flip, mais hésitent à abandonner leur iPhone.

Une sortie de l’iPhone 18 Fold prévue pour 2026

D’après plusieurs sources, le premier iPhone pliable d’Apple devrait être lancé au second semestre 2026, probablement en même temps que la gamme iPhone 18. Ce calendrier suppose qu’il n’y ait pas de nouveaux retards dans le développement. Plus tôt cette année, Apple a attribué le nom de code V68 à ce projet, ce qui indique que celui-ci a dépassé le stade de simple prototype et avance vers une commercialisation.

Une révolution en préparation ?

Si Apple réussit à lancer son iPhone 18 Fold avec les innovations attendues, l’appareil pourrait non seulement redynamiser le marché des pliables, mais aussi définir un nouveau standard pour les smartphones. Reste à voir si ce premier pliable d’Apple sera à la hauteur des attentes élevées du public.