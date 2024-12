iPhone 17 Pro Max Slim : à quoi pourrait ressembler ce modèle ultra-fin ?

De nombreuses questions restent sans réponse au sujet du futur iPhone 17 Slim ou iPhone 17 Air, et il est probable que nous devions patienter encore un moment avant d’avoir toutes les réponses. Même le nom officiel de l’appareil demeure un mystère. Ce modèle, qui remplacerait le iPhone Plus, a été décrit comme le plus cher de la gamme iPhone 17 à certains moments. Pourtant, les rumeurs sur sa fiche technique ne semblent pas justifier un prix supérieur à celui du iPhone 17 Pro Max, le haut de gamme.

Caractéristiques techniques attendues

Par exemple, les modèles iPhone 17 Pro devraient intégrer 12 Go de RAM, tandis que l’iPhone 17 Slim se contenterait de 8 Go – suffisant pour supporter les fonctionnalités avancées comme Apple Intelligence, tout en restant le plus fin des iPhone. La série phare de 2025 utilisera les chipsets A19 et A19 Pro, fabriqués par TSMC avec son processus de troisième génération en 3 nm (N3P).

Si les premières rumeurs indiquaient que l’iPhone 17 Slim serait équipé d’un processeur A19 moins puissant, ce concept propose plutôt un modèle intégrant le même A19 Pro que les versions Pro et Pro Max, renforçant ainsi ses performances. Il est toutefois important de noter que ce concept repose sur des rumeurs déjà publiées.

Design et fonctionnalités du concept

Le concept de l’iPhone 17 Slim a été réalisé par Technizo Concept, connu pour ses designs réalistes, comme leur récent concept du Galaxy S25 Ultra. Voici les caractéristiques principales de leur vision de l’iPhone 17 Slim :

Une épaisseur ultra-fine de seulement 5 mm .

. Une barre de caméras arrière horizontale .

. Une Dynamic Island plus petite en haut de l’écran, comme sur les concepts précédents de l’iPhone 17 Pro.

en haut de l’écran, comme sur les concepts précédents de l’iPhone 17 Pro. Une connectivité Wi-Fi 8 de pointe.

L’appareil disposerait également d’un écran OLED ProMotion de 6,65 pouces avec un taux de rafraîchissement variable. Celui-ci pourrait descendre à 1 Hz pour les contenus statiques (e-mails, textes ou écran toujours allumé) et monter jusqu’à 120 Hz pour les jeux, le défilement et les animations, optimisant ainsi l’autonomie.

Une sortie prévue pour septembre 2025

L’iPhone 17 Slim devrait être présenté aux côtés des autres modèles de la gamme iPhone 17 lors de la traditionnelle keynote de septembre 2025, avec une sortie prévue dans le même mois.

Si ce concept se concrétise, l’iPhone 17 Slim pourrait devenir un modèle emblématique grâce à son design épuré et à ses caractéristiques avancées, tout en restant un ajout intriguant à la gamme iPhone. Reste à voir si Apple adoptera réellement ce design ultra-fin et innovant.