Les iPhone 14 et iPhone SE ne sont plus disponibles en France

Comme prévu, Apple a cessé de vendre les iPhone 14 et iPhone SE en France, en raison d’une législation locale exigeant que tous les smartphones vendus dans la région soient équipés d’un port USB-C. Après avoir retiré ces modèles de sa boutique en ligne dans certains pays comme la Suisse, Apple a maintenant arrêté leurs ventes dans la plupart des pays de l’UE.

Une transition vers un iPhone SE avec USB-C

Selon les rumeurs, Apple devrait introduire un nouvel iPhone SE redessiné avec un port USB-C au début de l’année prochaine. Cela expliquerait pourquoi l’entreprise n’a pas mis à jour la version actuelle pour se conformer à la législation européenne. Concernant l’iPhone 14, ce modèle aurait probablement été retiré des ventes en septembre 2025 avec l’arrivée de la gamme iPhone 17.

Fin des ventes d’iPhone 14 et SE 3 dans l’UE

Comme l’ont noté MacRumors et 9to5Mac, il n’est plus possible de trouver les iPhone 14, iPhone 14 Plus et iPhone SE de 3e génération sur la boutique en ligne d’Apple dans la plupart des pays de l’UE. La législation imposait aux entreprises de mettre à jour leurs produits avec un port USB-C avant le 28 décembre, faute de quoi ils ne pouvaient plus être vendus.

Les appareils ont été retirés dans des pays comme l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie et le Portugal, mais ils restent disponibles au Royaume-Uni, qui ne fait plus partie de l’Union européenne.

Une gamme iPhone déjà alignée sur l’USB-C

Avec l’introduction de l’iPhone 15 en 2023, Apple a standardisé le port USB-C sur tous les modèles d’iPhone. La marque a également mis à jour la plupart de ses accessoires, comme les AirPods et la Magic Mouse, avec ce même port. Cependant, Apple continuait de vendre les iPhone 14 et SE, tous deux équipés du connecteur Lightning.

Une perte pour les clients de l’UE

Pour les clients européens, cela signifie qu’ils perdent les iPhones les moins chers – du moins pour le moment. L’iPhone 14, lancé en septembre 2022, reprenait le design de l’iPhone 13 avec des améliorations mineures, comme l’Emergency SOS par satellite. Quant à l’iPhone SE 3, lancé en mars 2022, il conservait le design de l’iPhone 8 avec un bouton d’accueil.

Avec ces changements, Apple semble se préparer à une transition complète vers des appareils équipés de ports USB-C dans tous ses marchés.