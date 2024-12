Apple Intelligence : 5 fonctionnalités à venir en 2025

Bien que iOS 18.1 et iOS 18.2 aient introduit plusieurs fonctionnalités liées à Apple Intelligence, comme Image Playground, Genmoji, et Writing Tools, d’autres innovations sont encore attendues. Apple prévoit une importante mise à jour d’Apple Intelligence pour 2025, et voici les fonctionnalités prévues.

Notifications prioritaires

Les résumés de notifications existent déjà sur les appareils compatibles avec Apple Intelligence, mais une future version d’iOS 18 introduira les Notifications prioritaires. Cette fonctionnalité permettra de voir en priorité les notifications importantes, tout en filtrant celles qui sont moins essentielles.

Lorsque cette nouveauté sera disponible, les notifications marquées comme prioritaires apparaîtront au sommet de la pile de notifications, facilitant l’accès rapide aux informations cruciales.

Nouvelles fonctionnalités de Siri

Siri bénéficie déjà d’un nouveau design et d’une meilleure compréhension du langage naturel sur les appareils Apple Intelligence, mais d’autres améliorations sont prévues :

Contexte personnel : Siri pourra suivre tout ce qui se trouve sur votre appareil (messages, emails, fichiers, photos) pour retrouver facilement ce que vous cherchez .

: Siri pourra suivre tout ce qui se trouve sur votre appareil (messages, emails, fichiers, photos) pour . Conscience de l’écran : Siri saura ce que vous regardez sur votre appareil et pourra exécuter des actions en conséquence. Par exemple, si vous regardez une photo, vous pourrez dire « Hey Siri, envoie ça à [nom] », et Siri comprendra automatiquement.

: Siri saura et pourra exécuter des actions en conséquence. Par exemple, si vous regardez une photo, vous pourrez dire « Hey Siri, envoie ça à [nom] », et Siri comprendra automatiquement. Intégration approfondie avec les apps : Siri pourra réaliser des actions complexes entre plusieurs applications. Par exemple, vous pourrez éditer une photo et l’envoyer à quelqu’un en une seule commande, ou déplacer des fichiers d’une app à une autre sans configuration préalable, grâce à des commandes similaires à Shortcuts.

Bien que ces fonctionnalités puissent sembler intrusives, Apple insiste sur le fait qu’elles seront gérées directement sur l’appareil pour garantir la confidentialité des données.

Genmoji sur macOS

Introduit sur l’iPhone et l’iPad avec iOS 18.2 et iPadOS 18.2, Genmoji n’a pas encore été intégré à macOS. Cependant, il sera ajouté avec la mise à jour macOS Sequoia 15.3, actuellement en phase de bêta-test et prévue pour janvier 2025.

Films souvenirs pour macOS

La fonctionnalité Memory Movies, qui permet de créer des diaporamas personnalisés à partir de descriptions textuelles, est pour l’instant limitée à l’iPhone et à l’iPad. Apple prévoit d’ajouter cette fonctionnalité aux Mac prochainement.

Pour créer un film souvenir, il suffira de se rendre dans l’onglet Souvenirs de l’app Photos, de cliquer sur Créer, puis de décrire le thème du film souhaité. L’app Photos sélectionnera automatiquement les photos et vidéos correspondant au thème, créant un diaporama avec musique, personnalisable et partageable.

Apple Intelligence dans davantage de langues et pays

En 2025, Apple ajoutera le support de nouvelles langues, notamment : chinois, anglais (Inde), anglais (Singapour), français, allemand, italien, japonais, coréen, portugais, espagnol et vietnamien. Cette extension permettra à un plus grand nombre d’utilisateurs dans le monde de bénéficier des fonctionnalités d’Apple Intelligence.

Quand ces fonctionnalités arriveront-elles ?

En dehors de Genmoji pour Mac, aucune des nouvelles fonctionnalités d’Apple Intelligence n’est incluse dans les mises à jour iOS 18.3, iPadOS 18.3, et macOS Sequoia 15.3 actuellement en bêta. Ces nouvelles capacités sont attendues dans la version iOS 18.4, prévue pour une sortie en avril 2025, après quelques mois de bêta-test.

Avec ces nouveautés, Apple continue de faire évoluer son écosystème en proposant des fonctionnalités plus intelligentes et adaptées aux besoins des utilisateurs.