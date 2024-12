Squid Game : Google Search ajoute un easter egg inspiré de la série

À l’occasion de la sortie de la saison 2 de Squid Game, le 26 décembre, Google Search célèbre l’événement avec un easter egg interactif. Fidèle à son habitude de marquer les grands moments de la pop culture, Google propose une surprise amusante pour les fans de la série culte.

Une invitation flottante sur Google Search

En recherchant “Squid Game” sur desktop ou mobile, vous verrez apparaître la célèbre carte d’invitation flottante de la série. En cliquant dessus, vous accédez à une animation plein écran recréant le jeu emblématique “1, 2, 3 Soleil”, également accessible en cherchant ces mots-clés.

Un mini-jeu interactif

Une fois lancé, le mini-jeu vous plonge dans l’univers de la série avec des boutons Go et Stop en bas de l’écran pour contrôler six personnages. Vous devez les faire avancer lorsque Younghee, la poupée robotique géante, ne regarde pas et les arrêter dès qu’elle se retourne. L’expérience est beaucoup moins dramatique que dans la série, mais l’ambiance reste fidèle grâce à la bande-son angoissante, que vous pouvez désactiver si besoin.

Le jeu de Google Search inspiré de Squid Game est un moyen simple et ludique de passer quelques minutes pendant cette période festive.

A propos de Squid Game Saison 2

La saison 2 de Squid Game arrive plus de trois ans après la première, avec un final attendu en 2025. Le choix de sortir les sept nouveaux épisodes juste après Noël est original, mais parfait pour un marathon de binge-watching pendant les vacances.