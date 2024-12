Apple : la production de masse d’écrans microLED débutera en 2025 selon Foxconn

Alors qu’Apple n’a pas encore achevé sa transition des écrans LCD aux écrans OLED, la société se prépare déjà à passer à une technologie encore plus avancée : les écrans microLED. Le fournisseur clé Foxconn a annoncé qu’il prévoit de commencer la production de masse de cette technologie d’affichage innovante fin 2025.

Foxconn et Porotech : une collaboration pour l’avenir des microLED

Foxconn a fait cette annonce en dévoilant un partenariat stratégique avec Porotech pour intégrer la technologie microLED dans les futurs casques de réalité augmentée (AR).

La collaboration repose sur les technologies avancées de nitrure de gallium (GaN) de Porotech et les services intégrés verticalement de Foxconn, allant de la fabrication de wafers microLED au packaging et aux modules optiques. Ensemble, les deux entreprises visent à fournir des solutions d’affichage AR performantes, compactes et légères, pour répondre aux besoins mondiaux en matière de micro-écrans et lunettes AR.

Foxconn prévoit de mettre en place une ligne de production pour le traitement des wafers microLED dans son usine de Taichung, avec une production de masse prévue au quatrième trimestre 2025. Cela suggère que les premiers produits intégrant cette technologie pourraient être lancés dès le premier trimestre 2026.

La transition d’Apple vers le microLED

Apple a déjà entamé une transition vers des technologies d’affichage plus avancées, mais le passage au microLED représente une évolution majeure :

À l’origine, Apple utilisait des écrans LCD avec un rétroéclairage classique.

avec un rétroéclairage classique. La transition a commencé avec des écrans LCD avec rétroéclairage mini-LED .

. Aujourd’hui, des produits comme l’ Apple Watch , l’ iPhone et les derniers iPad utilisent des écrans OLED .

, l’ et les derniers utilisent des écrans . Les MacBook devraient suivre en 2026.

La technologie microLED promet des écrans plus lumineux, avec une meilleure précision des couleurs, une plus longue durée de vie et une efficacité énergétique accrue, tout en éliminant le risque de marquage permanent (burn-in) propre aux écrans OLED.

Apple prévoyait initialement d’introduire cette technologie avec une Apple Watch microLED, mais ce projet a été annulé ou probablement repoussé, la technologie n’étant pas encore suffisamment mature.

Une technologie pour les futurs produits AR

Foxconn a indiqué que les écrans microLED produits répondront aux besoins des clients mondiaux majeurs, sans toutefois donner plus de détails. Cependant, cette annonce renforce l’idée que les lunettes AR et d’autres dispositifs Apple pourraient adopter cette technologie dès 2026.

Avec l’avancée rapide de cette technologie, Apple et ses partenaires se positionnent pour révolutionner le marché des écrans et des appareils connectés. Reste à voir comment et quand cette innovation microLED se concrétisera dans les produits Apple.