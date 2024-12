Samsung : les tops et les flops de l’année 2024

L’année 2024 a été une grande année pour Samsung, qui a consolidé sa position en tant que plus grand fabricant de smartphones au monde. Ses gammes de téléphones milieu de gamme et la série S ont rencontré un franc succès, tandis que ses modèles pliables ont connu des hauts et des bas. Voici un bilan des moments forts et des échecs de Samsung cette année.

Tops : Galaxy A16 et A16 5G

Les Galaxy A16 et A16 5G, modèles d’entrée de gamme, ont été extrêmement populaires, et pour de bonnes raisons. Ces smartphones proposent des écrans de qualité, une excellente autonomie et des appareils photo principaux de 50 MP. De plus, leur résistance à la poussière et aux éclaboussures (IP54) est un atout dans cette gamme de prix. Avec un prix de départ inférieur à 200 €, ils se vendent déjà très bien dans de nombreux marchés.

Top : Galaxy A55

Le Galaxy A55 est l’un des modèles Galaxy les plus populaires de la base de données Samsung. Disponible à partir de 320 €, il offre des spécifications dignes d’un flagship : un écran Super AMOLED 120 Hz, un chipset 4 nm, une batterie de 5 000 mAh, et une protection IP67 contre l’eau et la poussière.

Avec l’interface One UI de Samsung et quatre mises à jour Android garanties, il s’impose comme un leader dans sa catégorie de prix. En Europe et en Amérique du Nord, il a surpassé en ventes tout appareil qui n’est pas un iPhone.

Tops : Galaxy S24 FE et Galaxy S24+

Le Galaxy S24 FE et le Galaxy S24+ sont très similaires en termes de spécifications, bien que le S24+ ait un léger avantage. Les deux modèles offrent une expérience haut de gamme avec sept ans de mises à jour logicielles garanties, un engagement unique dans l’industrie. Peu importe le choix, les deux appareils ont trouvé leur public grâce à la puissante distribution mondiale de Samsung.

Top : Galaxy S24

Le Galaxy S24 a inversé une tendance observée l’année dernière : alors que le Galaxy S23 était surpassé en ventes par les modèles Ultra et Plus, cette année, le Galaxy S24 a devancé le S24+ en popularité. C’est une victoire pour Samsung et un signe que les smartphones compacts ont encore un avenir.

Top : Galaxy Watch Ultra

La Galaxy Watch Ultra a marqué une grande avancée dans la gamme de montres connectées de Samsung. Concurrente directe de l’Apple Watch Ultra, elle combine une construction robuste avec une expérience smartwatch excellente. Son design unique avec un corps carré et un écran circulaire en saphir en fait une référence dans l’univers Wear OS.

Flop : Galaxy Watch7 (sans version Classic)

Si la Galaxy Watch Ultra a été un succès, la Galaxy Watch7 a déçu. Les fans du modèle Classic avec une lunette rotative ont dû se contenter de la Watch6 Classic de l’année dernière. De plus, la Watch7 n’apporte que peu d’améliorations par rapport à la Watch6 : un processeur 30 % plus efficace et un stockage doublé à 32 Go, mais les écrans et les fonctionnalités de santé restent inchangés.

Tops : Galaxy Tab S10 Ultra et S10+

Les tablettes haut de gamme de Samsung, les Galaxy Tab S10 Ultra et S10+, ont très bien fonctionné. Samsung conserve sa deuxième position sur le marché des tablettes, derrière Apple. Avec leurs écrans Super AMOLED et la prise en charge du S Pen, ces modèles offrent une polyvalence exceptionnelle.

Flop : Galaxy Z Fold6

Le Galaxy Z Fold6 a rencontré des difficultés face à une concurrence de plus en plus féroce. Des appareils comme le OnePlus Open ou le Google Pixel 9 Pro Fold disposent d’écrans externes plus larges, tandis que le Honor Magic V3 le surpasse avec un design plus fin et un meilleur système de caméra. Pour rester compétitif, Samsung devra réinventer sa gamme Fold en 2025.

Top : Galaxy Z Flip6

En revanche, le Galaxy Z Flip6 s’est distingué avec des améliorations significatives par rapport à son prédécesseur, notamment en termes d’autonomie et de zoom photo. Il reste le choix évident pour les amateurs de smartphones pliables à clapet, un segment où la concurrence reste moins agressive.

Top : Galaxy S24 Ultra

Chaque année, le modèle Ultra de Samsung est son plus grand succès, et 2024 n’a pas fait exception. Le Galaxy S24 Ultra a introduit un téléobjectif 5x de 50 MP et le tout dernier chipset, des évolutions suffisantes pour en faire un énorme succès commercial.

Bien qu’il soit surpassé dans certains domaines (caméra et batterie) par les flagships chinois lancés en fin d’année, peu d’entre eux arrivent sur les marchés mondiaux pour rivaliser directement avec Samsung. Le Galaxy S24 Ultra reste donc l’un des modèles haut de gamme les plus populaires et rentables de l’année.