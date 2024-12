Apple : les tops et les flops de 2024

L’année 2024 a été particulière pour Apple, qui a principalement cherché à maintenir sa domination sur le marché des smartphones tout en s’aventurant dans les domaines de la réalité étendue (XR) et de l’intelligence artificielle (IA). Cependant, l’année a également été marquée par des défis réglementaires mondiaux, entraînant des changements notables, notamment avec iOS 18. Bien que certaines innovations aient attiré l’attention, d’autres n’ont pas répondu aux attentes. Voici un aperçu des meilleurs succès et des plus grandes déceptions d’Apple en 2024.

Top : iOS 18

Les app stores tiers, les applications par défaut alternatives et la messagerie RCS sont désormais intégrés à iOS, au moins dans certaines régions. Ces fonctionnalités, longtemps attendues par les utilisateurs, ont vu le jour sous la pression de la Commission européenne et d’autres régulateurs mondiaux.

En 2024, l’écart entre iOS et Android s’est encore réduit. Les utilisateurs peuvent désormais réorganiser les icônes sans contrainte de grille, une fonctionnalité qui aurait dû exister dès le départ. De plus, il est désormais possible de définir des applications alternatives par défaut pour le navigateur, la caméra, la galerie et les messages, offrant une expérience plus personnalisable. iOS devient un système plus libre et modulable, et nous avons hâte de découvrir les prochaines évolutions.

Flop : Apple Intelligence

L’Apple Intelligence a fait l’objet de nombreuses moqueries, notamment à cause de ses notifications peu convaincantes, et ce sentiment reflète l’état général de cette fonctionnalité. Mal conçue, elle a été présentée comme un atout majeur de l’iPhone 16, mais elle n’était même pas prête lors de son lancement.

Trois mois après son introduction et malgré la sortie d’iOS 18.2, Apple Intelligence manque encore de nombreuses fonctionnalités clés. Pire encore, ces fonctionnalités sont limitées à quelques pays anglophones, tandis que les utilisateurs en Europe et en Chine devront attendre jusqu’en avril 2025. En comparaison, les solutions IA de concurrents comme Google et OpenAI sont largement en avance.

Top : iPhone 16

L’iPhone 16 a poursuivi la tradition des modèles standard en s’imposant comme l’un des meilleurs iPhones non-Pro jamais conçus. Avec son puissant chipset A18, ses 8 Go de RAM, sa caméra ultra grand-angle avec mise au point automatique et son nouveau bouton Camera Control, il séduit de nombreux utilisateurs.

Sa batterie plus performante en fait également un excellent choix dans le segment premium (et relativement compact). Le seul bémol ? L’absence d’un écran à taux de rafraîchissement élevé, réservé aux modèles Pro. Mais après tout, Apple le nomme ProMotion, donc patience.

Flop : Apple Vision Pro

Malgré un lancement très attendu aux États-Unis en février, l’Apple Vision Pro a rapidement perdu de son éclat. Bien qu’il ait été déployé dans quelques marchés asiatiques et européens, son prix exorbitant de 3 500 $/4 000 € et ses limitations en font un produit de niche.

Léger, encombrant et sans véritable cas d’usage révolutionnaire, le Vision Pro peine à convaincre. De plus, aucune version plus abordable n’est attendue avant au moins deux ans, ce qui laisse penser qu’Apple prendra son temps pour perfectionner ce produit avant un lancement plus ambitieux.

Top : puces M4 et Mac mini 2024

Les puces M1 ont lancé la révolution ARM dans l’informatique personnelle, et la génération M4 a apporté des gains tangibles en termes de CPU et GPU.

Avec jusqu’à 16 cœurs CPU, 40 cœurs GPU et une mémoire unifiée de 128 Go, les puces M4 Max offrent des performances incroyables pour les créatifs et professionnels. En parallèle, Apple a introduit son Mac mini le plus compact à ce jour. Pesant seulement 670 grammes et mesurant 12,7 cm par côté, ce Mac mini s’impose comme un appareil puissant et silencieux avec un prix de départ raisonnable de 599 $.

Top : AirPods 4

Les nouveaux AirPods 4 résolvent un problème majeur : l’ajustement des écouteurs intra-auriculaires. Grâce à une technologie de cartographie auriculaire, Apple propose des écouteurs qui s’adaptent parfaitement à différents types d’oreilles tout en offrant une annulation de bruit active (ANC) sans embouts en silicone.

Ces écouteurs offrent également une meilleure qualité sonore, une autonomie améliorée et un boîtier de recharge USB-C, faisant des AirPods 4 l’une des meilleures versions d’Apple à ce jour.