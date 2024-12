Samsung Galaxy M16 : des rendus révèlent son design et ses couleurs

Il y a environ un mois, le Samsung Galaxy M16 était repéré sur Geekbench. Aujourd’hui, de nouveaux rendus fuités nous permettent de découvrir son design et ses coloris.

Trois coloris et un design inspiré du Galaxy M15

Le Samsung Galaxy M16 sera disponible en trois couleurs et son design frontal ressemble à celui du Galaxy M15. Il sera équipé d’un écran AMOLED avec une encoche Infinity-U. À l’arrière, on retrouve trois caméras alignées verticalement dans le coin gauche, comme sur le M15, mais cette fois-ci elles sont regroupées dans une île de caméras.

Un panneau arrière et des cadres plats

Le panneau arrière du Galaxy M16 est plat et sans motif texturé. Les cadres du smartphone sont également plats. Sur le côté gauche, on trouve l’emplacement pour la carte SIM, tandis que le côté droit abrite la touche de volume et le bouton d’alimentation, qui intègre également un scanner d’empreintes digitales.

Spécifications révélées par Geekbench

Bien que les rendus ne partagent pas la fiche technique complète, Geekbench a révélé que le Galaxy M16 sera équipé d’un processeur Dimensity 6300, d’Android 14 et de 8 Go de RAM. Il est toutefois possible que d’autres options de RAM soient disponibles, mais celles-ci restent à confirmer.