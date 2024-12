Génération après génération, les consoles de jeux vidéos suivent plus ou moins les mêmes recettes. Les principales évolutions entre les générations (ou au sein de ces dernières) se résument souvent à une puissance de calcul supérieure et de plus beaux graphismes et guère plus…

Est-il donc judicieux de placer une nouvelle console de jeux sous le sapin cette année ? Quelle est la meilleure console de jeux en 2024 ? Quelle est la console de jeux la plus vendue au monde ? On fait le point sur ces questions critiques car comme le disait Roald Dahl « la vie est plus drôle si vous jouez à des jeux ».

La meilleure console de jeux Microsoft : la Xbox Series X

La mouture Microsoft de la neuvième génération n’a rien à envier à celle de Sony, et fait même mieux en termes de puissance si vous choisissez parmi les gammes Series X. Les Series S restent d’excellentes consoles, mais sont nettement moins puissantes et plus adaptées aux écrans 1080p ou 1440p alors que les Series X permettent la 4K native, voire la 8K en upscalling.

Si c’est pour vous c’est la puissance qui détermine quelle est la meilleure console de jeux, votre choix devra se porter vers la Xbox Series X. Une fois ceci décidé, il vous restera encore à choisir quel modèle, entre la gamme « Robot » entièrement numérique ou les séries « Carbon » et « Galaxy » qui disposent d’un lecteur de disque.

Parmi les modèles plus économiques, vous pouvez la Xbox Series X Robot White avec 1 To de stockage, un minimum puisque la console n’est pas pourvue de lecteur de disques. Sinon, le top du top reste la Series X Galaxy avec lecteur de disque mais aussi 2 fois plus d’espace de stockage (2 To). Avec celle-ci, vous serez paré jusqu’à la prochaine génération, voire plus.

Quelle est la première console de jeux vidéo chez Sony ?

Effectuer un classement entre les différentes offres du fabricant japonais est un peu plus délicat car les critères de distinction entre les PS5 sont plus subjectifs que chez Microsoft. Là où le géant américain tranche avec des éléments très concrets comme la puissance de calcul ou la compatibilité 4K, Sony propose des variations plus ténues :

PS5 Standard : la version classique avec 825 Go de stockage et un lecteur de disque

PS5 Digital : identique à la version classique à l’exception d’un lecteur de disque absent

PS5 Slim : plus petit design mais avec un stockage 1 To. De base dépourvue de lecteur de disque, il est possible d’en ajouter un externe.

PS5 Pro : Design similaire aux versions Standard et Digital, avec 2 To de stockage et un GPU 62% plus puissant. Il est aussi possible d’y ajouter un lecteur disque externe.

À l’exception de la version Pro, qui a de véritables arguments concrets pour se distinguer de ses sœurs (plus puissante, davantage de stockage) savoir quelle est la meilleure console de jeux Sony tiendra donc surtout de vos préférences personnelles. Surtout, le prix de la version Pro sera rédhibitoire pour beaucoup : 799€ ! À noter que si vous tenez à ajouter un lecteur de disque externe, il faudra encore ajouter 120€…

Pour les autres versions, le delta est là aussi plus serré puisque les prix évoluent entre 449 et 549€.

La Nintendo Switch n’est pas la plus puissante mais elle est plus populaire

Quelle est la console la plus vendue au monde ? Certains préfèrent choisir leur système de jeu en fonction sa popularité, pour être sur de trouver le plus de partenaires possibles pour leurs sessions multijoueurs.

À ce petit jeu, c’est la Switch qui s’en sort le mieux. Avec ses prix plus abordables (350€ ou moins) et une sortie prématurée par rapport aux PS5 et Xbox Series, la console de Nintendo s’est mieux écoulée en France et dans le monde en général. Cela dit, en raison de sa sortie avancée (2017) et sa puissance nettement inférieure, elle est souvent considérée comme une console de huitième génération ou au mieux « entre les deux générations ». La Switch n’est pas seulement hybride dans son fonctionnement !

La dernière Switch OLED est clairement supérieure aux frangines, puisqu’elle dispose du double d’espace de stockage, un écran plus large en nomade mais surtout OLED plutôt que LCD. À noter que si vous voulez faire des économies et cherchez uniquement une console d’appoint portable pour vos déplacements dans les transports, la version Switch Lite, uniquement en nomade fait assez bien le job avec une bonne autonomie.

L’écran est certes plus petit (5,5 pouces), mais les imperfections de l’écran LCD daté et des graphismes des jeux également vieillots ne méritent pas vraiment d’être agrandis par un écran géant de toute façon…

Le PC : l’éternelle alternative

Certes, le PC serait plutôt la réponse à la question : quelle est la meilleure console de jeux… De tous les temps ? Le PC aura toujours l’avantage d’être modulable et de pouvoir être modifié petit à petit selon les préférences et le budget de chacun, à condition d’avoir quelques compétences de base.

Si les consoles sont plus simples d’utilisation, les possibilités sont bien plus grandes pour le PC. Hormis les exclusivités Nintendo et Sony (de plus en plus rares), le PC offre un catalogue de jeu démentiel. Il permet même des expériences ludiques totalement différentes que le jeu manette des consoles, comme par exemples l’accès à des plateformes de jeux offrant des bonus sans dépôt qui vous permettent de gagner de l’argent tout en jouant ! Alors qu’à moins de devenir une star mondiale de l’eSport, vous ne risquez pas de gagner de l’argent avec un jeu console…

2024 est peut-être la bonne année pour vous offrir un PC gamer plutôt qu’une console à Noël !