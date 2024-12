Nothing Phone (3a) et (3a) Plus : des mises à jour hardware intéressantes

Les Nothing Phone (2a) et (2a) Plus sont actuellement équipés de chipsets MediaTek, mais leurs successeurs pourraient passer à Qualcomm, et les dernières rumeurs semblent confirmer ce changement.

Le Nothing Phone (2a) Plus

Un passage au Snapdragon 7s Gen 3

Selon un nouveau rapport basé sur des indices trouvés dans les dernières builds de Nothing OS 3.0 (sous Android 15), les Nothing Phone (3a) et (3a) Plus porteront les codenames respectifs “asteroids” et “asteroids_plus”. Ces appareils seraient alimentés par le Snapdragon 7s Gen 3, marquant une rupture avec les chipsets MediaTek de la génération précédente.

Une première : des caméras dédiées au zoom

Le Nothing Phone (3a) pourrait intégrer une caméra téléobjectif, tandis que le Nothing Phone (3a) Plus pourrait aller encore plus loin avec une caméra périscope pour zoom.

Si cela se confirme, ce serait une grande première pour Nothing, qui n’a jamais proposé de caméras dédiées au zoom sur ses précédents appareils, qui utilisaient uniquement une configuration double (caméra principale et ultra grand-angle).

Support de l’eSIM : une nouveauté pour Nothing

Les Nothing Phone (3a) et (3a) Plus introduiraient également la compatibilité eSIM, une autre première pour la marque. Les utilisateurs pourraient choisir entre une carte SIM physique et une eSIM, ou bien deux cartes SIM physiques. En revanche, le CMF Phone 2, un modèle plus abordable attendu pour 2025 sous le codename “galaga”, conserverait un chipset MediaTek et ne prendrait pas en charge l’eSIM.

Lancement en 2025 pour le CMF Phone 2

En parallèle, le CMF Phone 2, destiné à un segment plus économique, arrivera en 2025. Bien qu’il ne bénéficie pas des avancées des Phone (3a) et (3a) Plus, il reste une option intéressante pour les utilisateurs à la recherche d’un appareil basique mais performant.