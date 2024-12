Samsung va ralentir sur les pliables en 2025 après l’échec des Galaxy Z Fold 6 et Flip 6

D’après un rapport en provenance de Corée, Samsung prévoit une réduction significative de ses objectifs pour les Galaxy pliables de 2025, après que les Galaxy Z Fold 6 et Flip 6 n’aient pas répondu aux attentes.

Le Samsung Galaxy Z Fold 6

Une dynamique en perte de vitesse

Depuis le lancement initial de ses smartphones pliables, Samsung avait progressivement augmenté ses volumes de production, anticipant des ventes croissantes avec chaque nouvelle génération. Cette stratégie a fonctionné pendant un temps, mais face à une concurrence accrue, notamment en provenance d’autres marques, la tendance s’est inversée. Les Galaxy Z Fold 6 et Flip 6, qui devaient marquer une nouvelle étape, n’ont pas rencontré le succès escompté, mettant un frein aux ambitions de Samsung.

Des objectifs de production revus à la baisse

Selon un rapport d’ETNews (relayé par @Jukanlosreve), Samsung prévoit de réduire ses plans de production pour les Galaxy Z Fold 7 et Flip 7 à un total d’environ 5 millions d’unités :

3 millions d’unités pour le Flip 7

2 millions d’unités pour le Fold 7

Ce chiffre représente une baisse importante par rapport aux 8,2 millions d’unités produites pour les Galaxy Z Fold 6 et Flip 6. Samsung espérait initialement une croissance d’environ 10 % pour sa dernière génération de pliables, mais les précommandes et les ventes totales ont été bien inférieures à ces attentes. Le rapport ne fournit pas de chiffres exacts, mais les volumes de précommandes plus faibles n’ont pas permis d’envisager une année fructueuse.

Une tendance globale pour les téléphones pliables

Samsung n’est pas le seul à revoir ses prévisions à la baisse pour 2025. L’analyste Ross Young indique que d’autres marques de smartphones pliables, notamment en Chine, réduisent également leurs ambitions. Malgré cette réduction de production, Samsung envisage d’explorer de nouveaux formats pour ses pliables, cherchant peut-être à se réinventer dans ce segment.

Pendant que Samsung ajuste sa stratégie pour les téléphones pliables, la marque prévoit d’augmenter la production de sa série Galaxy S. Le rapport indique que Samsung prépare une production de 37,4 millions d’unités pour la série Galaxy S25, soit une augmentation d’environ 7 % par rapport à la série Galaxy S24. Ce total inclut également 3 millions d’unités supplémentaires pour le modèle Galaxy S25 “Slim”.

Une réorientation stratégique

L’échec des Galaxy Z Fold 6 et Flip 6 souligne les défis croissants auxquels Samsung fait face sur le marché des smartphones pliables, dominé par des attentes élevées et une concurrence de plus en plus féroce. En renforçant sa gamme Galaxy S et en explorant de nouveaux formats pliables, Samsung espère maintenir sa position tout en s’adaptant à une demande changeante.