Oppo A5 Pro : écran 120 Hz, processeur Dimensity 7300, batterie 6000 mAh et certification IP69

L’Oppo A5 Pro, attendu depuis plusieurs semaines, a été officiellement annoncé. Avec des spécifications solides et des fonctionnalités innovantes, ce smartphone vise à séduire un large public. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Écran AMOLED 120 Hz et protection avancée

L’Oppo A5 Pro est équipé d’un écran AMOLED de 6,7 pouces FullHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran atteint une luminosité maximale de 1 200 nits et bénéficie de la protection Gorilla Glass Victus 2, offrant une excellente résistance aux rayures et aux chocs.

Un poinçon centré abrite la caméra selfie de 16 MP, tandis qu’un lecteur d’empreintes digitales intégré sous l’écran assure une authentification biométrique rapide et sécurisée.

Performances et configurations

Sous le capot, l’Oppo A5 Pro embarque la puce Dimensity 7300 couplée à jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Le smartphone fonctionne sous ColorOS 15, basé sur Android 15, bien qu’aucune information sur la durée de support logiciel ne soit précisée.

Le smartphone est proposé en quatre configurations :

8 Go/256 Go : CNY1,999 (~265 € / 23 330 INR)

: CNY1,999 (~265 € / 23 330 INR) 8 Go/512 Go : CNY2,199 (~290 € / 25 665 INR)

: CNY2,199 (~290 € / 25 665 INR) 12 Go/256 Go : CNY2,199 (~290 € / 25 665 INR)

: CNY2,199 (~290 € / 25 665 INR) 12 Go/512 Go : CNY2,499 (~330 € / 29 165 INR)

Les ventes débuteront le 27 décembre en Chine via le site officiel d’Oppo.

Résistance et robustesse de niveau militaire

L’Oppo A5 Pro se distingue par ses certifications de robustesse :

IP66/68/69 , garantissant une protection contre la poussière et l’eau, même sous des conditions extrêmes.

, garantissant une protection contre la poussière et l’eau, même sous des conditions extrêmes. Certification militaire GJB150A-2009 et résistance aux chutes à 360 degrés , renforçant sa durabilité.

et , renforçant sa durabilité. Antennes symétriques basses fréquences intégrées à chaque extrémité du cadre pour une meilleure réception du signal.

Autonomie et fonctionnalités supplémentaires

L’Oppo A5 Pro est alimenté par une batterie massive de 6 000 mAh, compatible avec une charge rapide de 80W, permettant une recharge rapide et efficace. Parmi les autres points forts :

Support 5G pour des connexions ultra-rapides.

pour des connexions ultra-rapides. Haut-parleurs stéréo pour une expérience audio immersive.

pour une expérience audio immersive. NFC pour des paiements sans contact.

pour des paiements sans contact. Mode Wet Touch, qui permet d’utiliser l’écran même lorsqu’il est mouillé ou avec des gants.

Avec ses caractéristiques équilibrées et sa robustesse exceptionnelle, l’Oppo A5 Pro semble être une option attrayante pour les utilisateurs à la recherche d’un smartphone fiable et performant.