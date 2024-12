Mac M5 : à quel calendrier de sortie s’attendre ?

L’analyste de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, Ming-Chi Kuo, a détaillé aujourd’hui les délais de production de masse pour la série de puces M5, qui seront utilisées dans les futurs Mac ainsi que dans les serveurs Apple Intelligence. Le déploiement de ces processeurs devrait débuter l’année prochaine.

Kuo prévoit que la puce M5 standard entrera en production de masse au premier semestre 2025, suivie des processeurs M5 Pro et M5 Max au second semestre. Enfin, la puce M5 Ultra entrerait en production de masse en 2026.

Un calendrier cohérent avec les M4

Les délais suggèrent que les Mac équipés de puces M5 seront lancés dans un ordre similaire à celui des Mac avec processeurs M4. Apple pourrait mettre à jour la gamme MacBook Pro avec les puces M5 en octobre 2025, tandis que le MacBook Air recevrait le processeur M5 au premier semestre 2026. Les modèles Mac Studio et Mac Pro seraient quant à eux actualisés en 2026 ou 2027.

Il reste incertain si les iMac et Mac mini recevront des mises à jour en 2025, car ces modèles ne sont pas toujours actualisés chaque année.

Les Mac avec puces M4 suivent un calendrier similaire. En octobre, Apple a actualisé les MacBook Pro, iMac et Mac mini avec des processeurs M4, et le MacBook Air devrait recevoir sa mise à jour d’ici mars 2024. Les modèles Mac Studio et Mac Pro, équipés des puces M4 Max et/ou M4 Ultra, sont attendus pour mi ou fin 2025.

Une fabrication avancée avec le procédé N3P de TSMC

Comme cela a été évoqué dans des rumeurs précédentes, Kuo confirme que les puces de la série M5 seront fabriquées avec le processus 3 nm de troisième génération (N3P) de TSMC. Ce procédé permettra d’améliorer les performances et l’efficacité énergétique par rapport à la série M4.

Les serveurs Apple Intelligence et l’avenir des puces M5

Actuellement, les serveurs Apple Intelligence utilisent la puce M2 Ultra, mais ils devraient adopter les processeurs M4 dès l’année prochaine. Par la suite, Apple prévoit de passer à des puces M5 de qualité serveur, mieux adaptées à l’inférence d’intelligence artificielle. Ces processeurs, également fabriquées avec le procédé N3P, offriront des performances thermiques améliorées et adopteront une architecture distincte pour le CPU et le GPU.

Avec des performances accrues et une efficacité énergétique optimisée, les Mac et serveurs équipés des puces M5 promettent de consolider la position d’Apple dans le domaine de l’informatique de pointe et de l’intelligence artificielle.