Un nouvel iPad 11 attendu avec iPadOS 18.3 au printemps 2025

Apple prévoit de lancer un nouvel iPad 11 d’entrée de gamme au printemps 2025, avec iPadOS 18.3 préinstallé, selon une source fiable spécialisée dans les mises à jour logicielles d’Apple.

Un lancement aligné avec d’autres produits

Plusieurs rapports récents indiquent qu’Apple développe cet iPad 11, dont le lancement coïnciderait avec la sortie de l’iPhone SE 4 et d’un nouvel iPad Air, également prévus pour le printemps. La source d’aujourd’hui renforce ces informations.

iOS 18.3 et iPadOS 18.3 devraient être lancés entre fin janvier et début février 2025, ce qui laisserait suffisamment de temps à Apple pour intégrer ces mises à jour sur les nouveaux appareils expédiés en mars.

Pas de 5G Apple sur cet iPad 11

Les rumeurs sur les nouvelles fonctionnalités restent limitées pour l’instant, mais la source d’aujourd’hui réfute l’idée que cet iPad 11 inclura le modem 5G personnalisé d’Apple. Ce modem, qui devrait être intégré aux futurs iPhone SE et iPhone 17 Air, offrira des vitesses de téléchargement théoriques allant jusqu’à 4 Gb/s, moins rapides que les modems Qualcomm actuels, et sera limité à la bande sub-6GHz 5G, excluant le support du 5G mmWave.

Compatibilité avec Apple Intelligence et nouvelles spécifications

Mark Gurman de Bloomberg indique que l’iPad 11 sera probablement compatible avec Apple Intelligence, ce qui suggère l’intégration d’une puce A-series plus récente par rapport à l’iPad 10 (équipé de la puce A14 Bionic). L’iPad 11 devrait également proposer au moins 8 Go de RAM, contre 4 Go pour l’iPad 10 sorti en octobre 2022.

Gurman mentionne également qu’Apple travaille sur un nouveau Magic Keyboard, qui pourrait être compatible avec cet iPad d’entrée de gamme et/ou avec l’iPad Air, avec une sortie attendue pour mi-2025.

Fonctionnalités potentielles d’iOS 18.3 et iPadOS 18.3

Apple a déjà lancé les premières bêtas d’iOS 18.3 et iPadOS 18.3, mais aucune information précise n’a encore filtré sur leur contenu. Ce que nous savons, c’est qu’Apple continue de déployer des fonctionnalités liées à Apple Intelligence. Avec iOS 18.2 et iPadOS 18.2, des nouveautés comme Image Playground, Genmoji et l’intégration de Siri ChatGPT ont été introduites. Cependant, d’autres fonctionnalités Siri sont prévues pour l’année prochaine.

Parmi les mises à jour attendues avec iOS 18.3, on pourrait voir des améliorations comme un contexte personnalisé, la détection contextuelle sur l’écran et des capacités accrues entre les applications.

Avec ces nouveautés, le nouvel iPad 11 et iPadOS 18.3 devraient renforcer l’écosystème Apple en termes de puissance, de fonctionnalités intelligentes et de connectivité.