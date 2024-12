Sauvegarde iCloud sur iPhone et iPad : les firmwares avant iOS 9 abandonnés

Il n’est désormais plus possible de réaliser une sauvegarde via iCloud pour les appareils fonctionnant sous iOS 8 ou une version antérieure. À partir de maintenant, les sauvegardes iCloud nécessitent iOS 9 ou une version ultérieure.

Une décision annoncée en novembre

Apple avait annoncé ce changement en novembre, et celui-ci est désormais effectif. Cela signifie que la prise en charge des sauvegardes iCloud pour les appareils fonctionnant sous iOS 8 ou plus anciens a pris fin. De plus, Apple a supprimé toutes les sauvegardes iCloud existantes de ces appareils.

Les données sur l’appareil restent intactes

Les applications et données stockées directement sur un iPhone ou iPad sous iOS 8 ou une version antérieure ne sont pas affectées. Ces appareils peuvent toujours être sauvegardés manuellement sur un Mac ou un PC Windows. Si vous possédez un appareil sous iOS 8 ou plus ancien et que vous êtes en mesure de le mettre à jour, vous pourrez ainsi récupérer la compatibilité avec les sauvegardes iCloud. Dans le cas contraire, toutes les sauvegardes devront être effectuées manuellement.

Une transition vers des exigences logicielles plus modernes

Apple explique avoir interrompu les sauvegardes iCloud pour les anciens appareils afin de “s’aligner plus étroitement” sur ses exigences logicielles minimales. Avec l’arrivée d’iOS 9, Apple avait adopté CloudKit pour gérer les sauvegardes iCloud, abandonnant un système plus ancien qui est aujourd’hui définitivement retiré.

Ce changement marque la fin d’une ère pour les appareils plus anciens, tout en reflétant l’évolution continue des normes technologiques et des services d’Apple.