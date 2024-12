OnePlus Ace 5 Pro : une puce Wi-Fi G1 conçue pour le gaming

Le OnePlus Ace 5 Pro s’annonce comme un excellent choix pour les gamers, mais la dernière révélation à son sujet le place à un niveau supérieur : une puce Wi-Fi spécialement conçue pour le gaming mobile.

Une technologie Wi-Fi dédiée aux gamers

Prévu pour être dévoilé le 26 décembre, le OnePlus Ace 5 Pro mettra en avant sa puce e-sports Wi-Fi G1, une innovation conçue spécifiquement pour optimiser les réseaux gaming mobiles. Surnommée le “roi de la pénétration murale”, cette technologie promet une stabilité et des performances réseau exceptionnelles, même dans des environnements difficiles.

En combinaison avec un système avancé d’antennes e-sports et un réseau cloud dédié au gaming, le OnePlus Ace 5 Pro vise à offrir une expérience de jeu fluide et sans latence, que ce soit à la maison ou dans des endroits bondés comme les stades.

Puissance et fluidité au rendez-vous

Le smartphone sera équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, le même que celui utilisé sur le flagship OnePlus 13 et d’autres appareils Android haut de gamme. Il prendra en charge le gameplay natif en 120 fps ainsi qu’une résolution 1080p, grâce à un rendu exclusif via le GPU.

Écran et autonomie impressionnants

Le OnePlus Ace 5, modèle de base qui sera présenté en même temps que le Ace 5 Pro, bénéficiera d’un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité pouvant atteindre 4 500 nits, selon une fuite récente. Contrairement aux rumeurs initiales qui suggéraient des batteries différentes pour les deux modèles, il est maintenant confirmé que les deux versions auront une batterie similaire de 6 400 mAh.

Une expérience multimédia immersive

En plus d’être un appareil idéal pour les gamers, le OnePlus Ace 5 Pro répondra également aux attentes des amateurs de multimédia grâce à la prise en charge de la lecture vidéo Dolby Vision, offrant des visuels éclatants et immersifs. L’audio est optimisé par trois microphones dotés de réduction de bruit alimentée par l’IA, garantissant une qualité audio exceptionnelle pour les appels et les enregistrements.

Avec ces spécifications, le OnePlus Ace 5 Pro semble être une option incontournable pour les joueurs mobiles et les amateurs de bijoux technologiques.