MacBook Air M4 : une sortie avant l’iPhone SE 4 et l’iPad 11 ?

Apple semble préparer de nombreuses annonces pour le premier semestre de l’année prochaine, incluant des mises à jour pour les MacBook Air, iPad 11, iPhone SE 4, AirTag 2, et les iPad Air.

Le MacBook Air M3 d’Apple

Des MacBook Air dévoilés plus tôt que les autres produits

Dans une publication sur les réseaux sociaux aujourd’hui, Mark Gurman de Bloomberg a réitéré que les iPad 11, iPhone SE 4, et les nouveaux modèles d’iPad Air arriveraient au printemps. Cependant, il a précisé que les modèles 13 et 15 pouces du MacBook Air avec la puce M4 seraient annoncés plus tôt, sans fournir de date exacte.

Cela suggère qu’Apple pourrait présenter ces MacBook Air dans un communiqué de presse sur Apple Newsroom, probablement entre janvier et mars, tandis que les autres produits seraient dévoilés lors du traditionnel événement printanier en mars ou avril. Cette approche permettrait à Apple de lancer discrètement cette mise à jour mineure des MacBook Air avant les annonces plus importantes.

Apple a récemment publié macOS 15.2, confirmant accidentellement l’arrivée de nouveaux modèles de MacBook Air pour l’année prochaine.

Peu de changements attendus pour les MacBook Air

Aucune modification majeure de design n’a été évoquée pour ces MacBook Air. Les principales améliorations incluront la puce M4 et d’autres mises à jour mineures. Parmi les fonctionnalités plausibles, on pourrait retrouver :

Une caméra Center Stage , idéale pour les appels vidéo.

, idéale pour les appels vidéo. Une mise à niveau des ports Thunderbolt 3 vers des Thunderbolt 4.

Performance de la puce M4

Apple a déjà actualisé ses MacBook Pro, iMac, et Mac mini avec des options de puce M4 il y a quelques mois. Les résultats Geekbench montrent que la puce M4 offre une amélioration des performances multi-cœurs d’environ 25 % par rapport à la puce M3.

Avec une annonce prévue en début d’année, ces nouveaux MacBook Air devraient offrir des améliorations de performances significatives, tout en conservant leur positionnement en tant qu’ordinateurs portables légers et polyvalents.