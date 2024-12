iPhone 17 Air vs iPhone 17 Pro : quelles différences attendre ?

L’année prochaine, choisir son iPhone risque d’être un vrai dilemme pour de nombreux utilisateurs. Les iPhone 17 Pro et Pro Max auront beaucoup d’atouts, mais le nouvel iPhone 17 Air s’annonce comme une alternative séduisante avec plusieurs avantages clés. Voici quatre raisons pour lesquelles l’iPhone 17 Air pourrait se démarquer des modèles Pro.

Concept d’iPhone 17 Air – Source : 4RMD

1. Un design ultra-fin révolutionnaire

Le design ultra-fin sera probablement l’argument principal pour départager les modèles iPhone 17.

L’iPhone 17 Air devrait devenir l’iPhone le plus fin jamais conçu par Apple, avec un boîtier 25 % plus mince que les modèles Pro actuels. Bien que les dimensions précises ne soient pas encore confirmées, les rapports suggèrent une épaisseur comprise entre 6 mm et 6,5 mm, surpassant l’iPhone 6 (6,9 mm), qui était jusqu’ici le plus mince.

Voici les épaisseurs actuelles pour comparaison :

iPhone 16 : 7,8 mm

iPhone 16 Plus : 7,8 mm

iPhone 16 Pro : 8,25 mm

iPhone 16 Pro Max : 8,25 mm

Ce design ultra-fin impliquera des compromis, notamment sur l’autonomie et les performances de la caméra, mais il incarne une vision futuriste qui séduira ceux à la recherche d’un appareil épuré et moderne.

2. Un écran à la taille idéale

L’iPhone 17 Air proposera un écran de 6,6 pouces, offrant une taille intermédiaire parfaite entre les Pro (6,3 pouces) et Pro Max (6,9 pouces). Ce format pourrait convaincre les utilisateurs des deux extrêmes :

Les fans des Pro Max apprécieront une taille généreuse sans aller jusqu’à 6,9 pouces.

Les habitués des Pro trouveront ce compromis plus confortable, surtout avec le design plus fin.

Pour ceux qui préfèrent les iPhones plus compacts, la combinaison de la finesse et de la taille d’écran pourrait offrir une utilisation agréable à une main, tout en maximisant l’espace d’affichage.

3. Un prix plus abordable

L’iPhone 17 Air devrait remplacer la gamme iPhone Plus, avec un prix positionné entre le modèle Plus et les modèles Pro. Bien qu’il pourrait être légèrement plus cher que l’actuel iPhone Plus, il sera probablement plus accessible que l’iPhone 17 Pro et Pro Max.

Ce positionnement tarifaire en fera une option attrayante pour les utilisateurs qui recherchent un appareil premium sans atteindre les prix élevés des modèles Pro.

4. Le nouveau modem 5G d’Apple

L’iPhone 17 Air sera le premier modèle de la série à intégrer le modem 5G conçu par Apple, tandis que les iPhone 17 Pro et Pro Max conserveront les modems Qualcomm.

Le modem d’Apple présente des avantages potentiels, notamment :

Une meilleure efficacité énergétique , grâce à son intégration avec les processeurs Apple.

, grâce à son intégration avec les processeurs Apple. Une détection plus rapide du réseau .

. Un meilleur support pour les connexions satellitaires.

Cependant, il reste à voir si ce premier modem sera exempt de défauts. Heureusement, Apple le testera d’abord sur l’iPhone SE 4, attendu six mois avant l’iPhone 17 Air, ce qui devrait permettre de corriger d’éventuels bugs avant son intégration dans un modèle phare.

iPhone 17 Air vs iPhone 17 Pro : lequel choisir ?

Le design avant-gardiste et ultra-fin de l’iPhone 17 Air, combiné à son prix compétitif et ses fonctionnalités spécifiques, pourrait en faire une option très séduisante pour de nombreux utilisateurs.

Bien que les modèles Pro conservent l’avantage sur certains points, l’iPhone 17 Air promet d’introduire une nouvelle vision du futur des iPhones, rendant la décision finale difficile jusqu’à la présentation officielle en septembre.