iOS 19 : le point sur les rumeurs

Bien qu’iOS 19 ne soit pas attendu avant juin 2025, des informations sur la future mise à jour majeure du système d’exploitation d’Apple commencent déjà à émerger. Voici un récapitulatif des principales rumeurs.

Un Siri encore plus proche de ChatGPT

Selon Mark Gurman de Bloomberg, iOS 19 introduira un Siri “plus conversationnel“, alimenté par des modèles de langage avancés. Cette mise à jour rapprochera Siri des capacités d’OpenAI ChatGPT, permettant à l’assistant de gérer des demandes plus complexes.

Apple devrait présenter cette version améliorée de Siri lors de la WWDC 2025, mais Gurman précise que cette fonctionnalité ne sera disponible qu’au plus tôt au printemps 2026, dans une mise à jour iOS 19.4.

En attendant, iOS 18.2 a déjà intégré ChatGPT à Siri, et une intégration avec Google Gemini est prévue dans une mise à jour future. Avec iOS 18.4, Siri gagnera en détection contextuelle sur l’écran, en contrôles approfondis par application, et d’autres améliorations, mais il ne disposera pas encore de capacités conversationnelles similaires à ChatGPT.

iOS 19 : des fonctionnalités retardées

Gurman a également révélé que plusieurs fonctionnalités prévues pour iOS 19 ont été repoussées à la version iOS 19.4.

“Un nombre plus important que d’habitude de fonctionnalités prévues pour iOS 19 (au-delà de la nouvelle version de Siri) sont déjà reportées au printemps 2026, lors de la sortie d’iOS 19.4“, a-t-il déclaré.

Les détails sur ces fonctionnalités retardées n’ont pas été précisés. Gurman attribue ces retards au déploiement progressif des fonctionnalités liées à Apple Intelligence entre iOS 18.1 et iOS 18.4, ce qui mobilise encore les ingénieurs logiciels d’Apple sur iOS 18.

Compatibilité avec les iPhone

D’après iPhoneSoft.fr, iOS 19 sera compatible avec tous les iPhone capables de faire tourner iOS 18, à savoir les modèles suivants :

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone XS, XS Max, XR

iPhone SE (2e génération ou ultérieure)

Les modèles les plus anciens compatibles seraient donc les iPhone XS, XS Max et XR, sortis en septembre 2018. Cependant, certaines fonctionnalités d’iOS 19 ne seront pas disponibles sur ces appareils plus anciens.

Si cette rumeur se confirme, ce serait la deuxième année consécutive qu’Apple ne supprimerait aucun modèle d’iPhone de la liste des appareils compatibles avec une mise à jour majeure d’iOS. Pour rappel, iOS 18 est compatible avec les mêmes appareils qu’iOS 17, alors qu’iOS 17 avait abandonné le support des iPhone 8, 8 Plus et iPhone X.

Date de sortie d’iOS 19

Les premières bêtas d’iOS 19 et iPadOS 19 devraient être dévoilées lors de la WWDC 2025 en juin, avec un déploiement public prévu pour septembre 2025.

Les prochaines étapes d’iOS 19 semblent ambitieuses, avec des améliorations significatives pour Siri et un support élargi pour les iPhone existants.