Galaxy S25 : date de sortie le 7 février, suivi d’un modèle Slim ?

Le Samsung Galaxy S25 – Source : OnLeaks

Un lancement en janvier, une sortie en février

Samsung devrait présenter les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra lors d’un événement prévu le 22 janvier, selon plusieurs fuites concordantes. Cependant, comme à l’accoutumée, ces appareils ne seront pas immédiatement disponibles. Le média FNNews rapporte que la sortie officielle de la série est fixée au 7 février, soit un peu plus de deux semaines après l’annonce. Ce calendrier correspond aux pratiques des années précédentes : les Galaxy S24 avaient été lancés le 17 janvier et disponibles à partir du 31 janvier.

Précommandes et réservations

Avant la sortie, Samsung poursuivra ses traditionnelles précommandes, tout en offrant des options de réservation, une stratégie déjà utilisée lors des lancements précédents. Ces réservations pourraient inclure des réductions, des crédits ou des valeurs de reprise plus élevées pendant la période de précommande.

Caractéristiques techniques attendues

Le rapport confirme plusieurs points déjà évoqués dans des fuites précédentes :

La version 512 Go du Galaxy S25 Ultra serait équipée de 16 Go de RAM .

serait équipée de . Samsung utiliserait uniquement des puces Snapdragon 8 Elite sur tous les modèles.

sur tous les modèles. La série S25 sera livrée avec One UI 7 dès sa sortie.

Le Galaxy S25 Slim en approche

Le modèle Galaxy S25 Slim, dont les rumeurs parlent depuis quelque temps, sera également présenté lors de l’événement de janvier. Cependant, ce modèle plus fin sera commercialisé ultérieurement. Pour l’instant, aucune information précise n’a été partagée sur l’épaisseur exacte de ce modèle.

Une inquiétude sur les prix

Un point d’inquiétude soulevé dans le rapport concerne le prix. Samsung serait préoccupé par une éventuelle résistance des clients face à des tarifs élevés, car les coûts de production de la série Galaxy S25 ont augmenté. Reste à voir comment cela se reflétera sur le prix final des appareils.

Avec des fonctionnalités améliorées et une gamme élargie, la série Galaxy S25 promet de marquer le début de l’année 2025 pour les amateurs de smartphones haut de gamme, bien que les prix puissent jouer un rôle clé dans son succès.