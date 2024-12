Mac : 3 fonctionnalités phares d’iOS encore absentes sur macOS

Ces dernières années, iOS et macOS se rapprochent de plus en plus d’une parité fonctionnelle. Désormais, les mises à jour de macOS intègrent souvent des fonctionnalités initialement introduites sur l’iPhone et l’iPad, avec parfois une petite touche spécifique. Cependant, malgré ces avancées, certaines fonctionnalités restent absentes, notamment dans le domaine de la personnalisation.

Personnalisation de l’écran verrouillé

Avec iOS 16 (et ensuite iPadOS 17), Apple a introduit la personnalisation de l’écran verrouillé sur l’iPhone et l’iPad, permettant d’ajouter des widgets personnalisés, de modifier la police, et bien plus. Le résultat était impressionnant, mais ce niveau de personnalisation n’a jamais été porté sur le Mac.

Avec macOS Sonoma, Apple a légèrement remanié l’écran verrouillé, mais cela reste très en deçà des personnalisations offertes sur l’iPhone et l’iPad. Pas de widgets, pas de personnalisation de police. L’ensemble manque de l’élégance des refontes réalisées sur les appareils mobiles.

Suggestion : Pour une future version de macOS, une vraie personnalisation de l’écran verrouillé serait la bienvenue, alignant le Mac avec le reste de l’écosystème.

Personnalisation des icônes d’applications

Avec iOS et iPadOS 18, Apple a introduit le mode sombre et des options de teinte pour les icônes d’applications, permettant aux utilisateurs de personnaliser leur écran d’accueil. Si certains n’apprécient pas forcément ces icônes teintées, d’autres, comme moi, les adorent – et cela reste une option.

Cependant, ce n’est pas une nouveauté totale. Même avant iOS 18, les développeurs d’applications avaient déjà la possibilité d’offrir une personnalisation des icônes natives sur iOS, sans avoir besoin de passer par des raccourcis ou des hacks. Sur macOS, bien que la personnalisation des icônes soit possible, elle n’est pas aussi répandue que sur iOS et iPadOS.

Il est peu probable que cette personnalisation devienne aussi courante sur Mac que sur iPhone, mais ce serait tout de même intéressant de voir cette fonctionnalité arriver sur macOS.

Personnalisation du Centre de contrôle

Dans ses dernières versions, iOS 18 et iPadOS 18, Apple a revu le Centre de contrôle, permettant aux applications tierces d’ajouter des raccourcis et donnant aux utilisateurs la possibilité de réorganiser leur Centre de contrôle à leur guise.

Cependant, comme pour les autres points de cette liste, macOS n’a pas encore rattrapé son retard. Bien que le Centre de contrôle ait été introduit sur macOS avec Big Sur, il n’a pratiquement pas évolué depuis quatre ans.

Si une personnalisation aussi poussée que sur iOS semble improbable, l’intégration d’applications tierces serait un ajout formidable pour macOS.