Amazon : 500 000 batteries externes Charmast dangereuses rappelées

Les batteries externes sont des accessoires essentiels pour tout utilisateur de smartphone. Elles permettent de recharger votre téléphone n’importe où, tout en continuant à l’utiliser. Disponibles en différentes tailles et capacités, ces batteries externes varient de 1000 à plus de 25000 mAh. Cependant, toutes ne sont pas sûres.

Un rappel massif de batteries externes Charmast

Près de 500 000 batteries externes vendues exclusivement sur Amazon au cours des six dernières années ont été rappelées par la U.S. Consumer Power Safety Commission (CPSC). Fabriquées par Charmast, ces batteries présentaient de graves problèmes de sécurité, notamment des cas de fusion, surchauffe, gonflement, dégagement de fumée et incendie.

Les modèles concernés par ce rappel sont disponibles en noir, bleu, vert, menthe, rose et blanc. Le nom de la marque, “Charmast,” est imprimé sur le devant, et le numéro de modèle “W1056” est indiqué au dos.

Que faire si vous possédez une batterie externe Charmast W1056 ?

Si vous possédez l’une de ces batteries externes, vous devez immédiatement cesser de l’utiliser et contacter Charmast pour obtenir un remboursement complet. Voici la procédure :

Prenez une photo de votre batterie externe Charmast W1056, en inscrivant votre nom et la date de la photo au marqueur permanent au-dessus de l’étiquette du produit. Incluez le câble d’alimentation coupé avec la lettre envoyée. Envoyez l’ensemble à Charmast pour traitement.

Une fois cela fait, jetez la batterie externe en respectant les réglementations locales. Les batteries au lithium, comme celles utilisées dans ce produit, nécessitent un traitement particulier. Il est crucial de ne pas les jeter à la poubelle ou dans les boîtes de recyclage de piles usagées que l’on trouve dans certains magasins.

Charmast a déjà reçu 44 signalements de batteries gonflant, prenant feu, fondant ou dégageant de la fumée. Parmi ces cas, quatre consommateurs ont subi des brûlures ou des cloques.

Informations supplémentaires

Les batteries externes Charmast W1056 ont été vendues exclusivement sur Amazon entre décembre 2018 et septembre 2024, à un prix compris entre 14 et 25 $ aux Etats-Unis. Fabriquées en Chine, elles étaient largement accessibles mais se révèlent dangereuses.

Pour contacter Charmast depuis l’Europe, vous pouvez envoyer un e-mail à [email protected].