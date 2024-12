L’UE veut qu’Apple ouvre AirDrop et AirPlay à Android et à d’autres plateformes

La réglementation de l’UE a déjà contraint Apple à ouvrir iOS de manières que peu auraient imaginées, mais ce n’est pas encore fini. Dans le but de garantir une « interopérabilité efficace » avec d’autres plateformes, l’UE souhaite qu’Apple rende les fonctionnalités natives d’iOS compatibles avec Android, notamment AirDrop et bien plus.

Un nouveau document publié cette semaine par la Commission européenne révèle plusieurs modifications que l’UE veut qu’Apple apporte à iOS et à ses fonctionnalités pour améliorer leur interopérabilité avec d’autres plateformes.

Des changements pour iOS et ses fonctionnalités

Certains changements concernent directement iOS lui-même. Par exemple, l’UE souhaite qu’Apple ouvre les notifications pour qu’elles fonctionnent sur des montres connectées tierces de la même manière qu’avec l’Apple Watch. De la même manière, l’UE veut qu’iOS permette aux applications tierces de fonctionner en arrière-plan, comme le font les applications natives d’Apple. Cela pose actuellement des problèmes, notamment pour les applications compagnons de certains accessoires comme les montres connectées (autres que l’Apple Watch, bien sûr).

AirDrop et AirPlay pour d’autres plateformes

Parmi les fonctionnalités iOS que l’UE souhaite voir ouvertes à d’autres plateformes, on trouve AirDrop, qui est actuellement limité aux appareils iOS et macOS. L’UE explique :

« Apple doit fournir une spécification de protocole qui donne aux tiers toutes les informations nécessaires pour intégrer, accéder et contrôler le protocole AirDrop au sein d’une application ou d’un service (y compris dans le système d’exploitation) fonctionnant sur un appareil physique tiers connecté, afin de permettre à ces applications et services d’envoyer et de recevoir des fichiers depuis un appareil iOS. »

L’UE demande également à Apple d’ouvrir AirPlay à d’autres plateformes. Techniquement, Apple l’a déjà partiellement fait : AirPlay est pris en charge par certaines télévisions et produits d’autres marques. Cependant, la possibilité de se connecter à un appareil via AirPlay reste exclusivement réservée aux appareils iOS. À titre de comparaison, la technologie Cast de Google fonctionne sur Android, iOS et d’autres plateformes. L’UE veut qu’Apple « rende possible pour un appareil physique tiers connecté de devenir un émetteur AirPlay ».

La réponse d’Apple

Comme l’a signalé 9to5Mac, Apple a répondu à ce document de l’UE en critiquant ouvertement ce mandat, arguant qu’il « pourrait exposer vos informations privées ». Dans son document, Apple met particulièrement l’accent sur Meta, qu’il accuse d’avoir fait « plus de demandes d’interopérabilité » que toute autre entreprise. Apple affirme que l’ouverture d’AirPlay à Meta « créerait une nouvelle catégorie de problèmes de confidentialité et de sécurité, tout en leur fournissant des données sur les foyers des utilisateurs ».

L’UE recueillera des consultations sur ce dossier jusqu’au 9 janvier 2025. Si Apple ne se conforme pas lorsque l’ordre entrera en vigueur, l’entreprise pourrait faire face à des amendes importantes.