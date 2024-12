iPhone 17 Pro : les nouvelles fonctionnalités attendues en 2025

L’année 2025 s’annonce prometteuse pour l’iPhone, avec un iPhone SE 4 convaincant prévu pour le printemps et un iPhone 17 Air ultra-fin attendu à l’automne. Mais qu’en est-il des modèles Pro, les fleurons d’Apple ? Voici sept nouvelles fonctionnalités à venir sur les iPhone 17 Pro et Pro Max l’année prochaine.

Concept d’iPhone 17 Pro futuriste peu probable

Caméra frontale de 24 MP

Les appareils photo de l’iPhone s’améliorent chaque année, mais Apple concentre souvent ses grandes avancées sur les caméras arrière.

Toutefois, pour toute la gamme iPhone 17, Apple prévoit de mettre à niveau la caméra frontale en passant d’un capteur de 12 MP à un tout nouveau capteur de 24 MP. Cette amélioration devrait marquer une avancée majeure, rapprochant la qualité des selfies de celle des caméras arrière de l’iPhone.

Puce A19 Pro

Apple introduira une nouvelle génération de puces avec la puce A19 Pro en 2025.

Cette puce, réservée exclusivement aux iPhone 17 Pro et Pro Max, sera la plus performante jamais conçue par Apple. Quant au nouvel iPhone 17 Air, qui devrait séduire de nombreux utilisateurs de la gamme Pro, il sera équipé de la puce A19 standard, tout comme le modèle de base de l’iPhone 17.

12 Go de RAM, un record pour un iPhone

L’arrivée de l’Apple Intelligence a rendu la RAM plus essentielle que jamais dans les appareils d’Apple. Les utilisateurs de l’iPhone 15 en ont bien conscience, puisque les limitations de RAM ont rendu cet appareil incompatible avec Apple Intelligence.

En 2025, Apple équipera ses iPhone 17 Pro et Pro Max de 12 Go de RAM, soit la plus grande capacité jamais vue sur un iPhone. Cela représente une amélioration de 50 % par rapport aux 8 Go de RAM des iPhone 16 Pro. En revanche, les iPhone 17 et 17 Air resteront limités à 8 Go.

Puce Wi-Fi et Bluetooth développée en interne

Depuis plusieurs années, Apple travaille sur deux modems maison : l’un pour la 5G, et l’autre pour le Wi-Fi. Ces projets sont sur le point d’aboutir.

Les iPhone 17 Pro et Pro Max devraient intégrer cette nouvelle puce combinée Wi-Fi et Bluetooth, et peut-être même le reste de la gamme. Cependant, seul l’iPhone 17 Air devrait bénéficier du modem 5G développé par Apple. Les modèles Pro continueront à utiliser le modem Qualcomm, plus avancé, pendant une année supplémentaire.

Module photo « rectangulaire » plus large

Apple continue d’optimiser sa gamme Pro pour les utilisateurs exigeants en matière de photographie.

Les iPhone 17 Pro et Pro Max arboreront un module photo « rectangulaire plus large ». Bien que les bénéfices précis de ce design ne soient pas encore clairs, il est probable qu’il permette de nouvelles fonctionnalités.

La partie supérieure des modèles Pro pourrait également présenter un design en aluminium sur toute la largeur, tandis que la moitié inférieure conservera un dos en verre pour la recharge sans fil.

Cadre redessiné en aluminium

Voici un choix intrigant : les iPhone 17 Pro et Pro Max adopteront un cadre redessiné, en aluminium plutôt qu’en titane.

Apple avait pourtant introduit le titane sur ses modèles Pro en 2023. Ce retour à l’aluminium est donc une décision inattendue. Il faudra attendre l’annonce officielle d’Apple pour comprendre les raisons derrière cette transition.

Dynamic Island plus étroite sur le Pro Max

Enfin, une nouveauté exclusive à l’iPhone 17 Pro Max : une Dynamic Island plus petite que jamais.

Les détails à ce sujet restent rares, mais ce changement pourrait être lié à l’intégration de Face ID sous l’écran. Bien que rien de concret n’ait encore été confirmé, le modèle haut de gamme devrait présenter une « Dynamic Island beaucoup plus étroite ».

Pour conclure…

Cette liste des fonctionnalités attendues pour l’iPhone 17 Pro montre que la décision d’achat en 2025 sera plus complexe que jamais.

L’iPhone 17 Air ultra-fin semble très séduisant, mais les sacrifices nécessaires pour quitter la gamme Pro pourraient être trop importants pour certains utilisateurs.