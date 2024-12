Galaxy Ring : Samsung devrait bien ajouter 2 tailles plus grandes

La Samsung Galaxy Ring s’apprête bien à être proposée en 2 nouvelles tailles plus grandes, comme le confirment désormais de nouvelles rumeurs.

La Galaxy Ring, lancée plus tôt cette année, proposait déjà plusieurs tailles différentes. Mais pour certains, même les plus grandes options disponibles n’étaient pas assez grandes. Samsung se prépare donc à élargir son offre avec deux nouvelles tailles : 14 et 15. Elles viendront s’ajouter aux options déjà existantes allant de 5 à 13 (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13).

Des rumeurs concernant ces ajouts circulent depuis septembre, mais elles semblent désormais beaucoup plus concrètes.

Des manuels utilisateur ont récemment révélé les numéros de modèle SM-Q514 et SM-Q515, et de nouvelles preuves viennent renforcer cette information. Ces mêmes numéros de modèle sont apparus dans la base de données WPC (Wireless Power Consortium) des dispositifs conformes à la norme Qi, avec des enregistrements pour le SM-Q514 et le SM-Q515 datés du 20 décembre.

Les deux nouveaux modèles utilisent la version 2.0.0 de la norme Qi (sans le label “Qi2”, car ils ne contiennent pas d’aimants). Cependant, les listings ne révèlent pas beaucoup plus de détails sur ces nouvelles versions.

La Galaxy Ring a été largement commercialisée le 24 juillet de cette année, moins de deux semaines après que les premières tailles ont été ajoutées à la base de données du WPC. Ces nouveaux indices laissent donc penser que ces tailles supplémentaires pourraient arriver très prochainement.