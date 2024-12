L'iPhone 16 désigné

Chaque année, MKBHD organise ses Smartphone Awards, récompensant les meilleurs téléphones dans différentes catégories. Pour 2024, le célèbre YouTuber a sélectionné des smartphones dans 10 catégories, et à la surprise générale, l’iPhone 16 a remporté le prix du Meilleur Petit Téléphone (Best Small Phone) de l’année.

Pourquoi l’iPhone 16 est le meilleur petit téléphone

Comme l’a souligné MKBHD, la définition d’un petit téléphone a beaucoup évolué ces dernières années, de nombreuses marques ayant abandonné les formats compacts – y compris Apple. En 2022, la gamme iPhone Mini a laissé place à l’iPhone 14 Plus, sans jamais revenir.

Malgré tout, MKBHD a désigné l’iPhone 16 comme le Meilleur Petit Téléphone de 2024. Avec son écran de 6,1 pouces, sa taille est désormais considérée comme petite par rapport aux standards actuels. Marques Brownlee loue les efforts d’Apple pour améliorer le modèle de base cette année, en y intégrant de nombreuses fonctionnalités issues de la gamme Pro, tout en conservant un format relativement compact et léger.

Pour lui, l’iPhone 16 est le téléphone parfait pour ceux qui souhaitent un appareil puissant sans un écran trop grand.

Du côté des autres gagnants des MKBHD Smartphone Awards 2024

En matière de photographie, l’iPhone 16 Pro a remporté le prix de la Meilleure Caméra. Bien que MKBHD admette que certains téléphones, comme le Vivo X200 Pro, disposent de capteurs plus avancés, il estime que l’iPhone se distingue par son équilibre global, notamment grâce à ses capacités professionnelles en enregistrement vidéo.

Cependant, le titre de Téléphone de l’Année revient au Samsung Galaxy S24 Ultra. Selon Marques, bien que le S24 Ultra puisse sembler “ennuyeux” par son manque d’innovations spectaculaires (comme un design pliable), il excelle par ses performances globales : un écran exceptionnel, une excellente autonomie, et des caméras performantes. Il a également mentionné le nouveau revêtement anti-reflet comme un atout majeur et a précisé que le S24 Ultra était le téléphone qu’il avait le plus utilisé cette année.

Tous les smartphones primés de 2024

Meilleur Grand Téléphone : Samsung Galaxy S24 Ultra

: Samsung Galaxy S24 Ultra Meilleur Petit Téléphone : iPhone 16

: iPhone 16 Meilleure Caméra : iPhone 16 Pro

: iPhone 16 Pro Meilleur Rapport Qualité/Prix : Nothing Phone 2a

: Nothing Phone 2a Meilleure Autonomie : Red Magic 10 Pro

: Red Magic 10 Pro Meilleur Design : Huawei Mate XT

: Huawei Mate XT Meilleur Téléphone Pliable : Google Pixel 9 Pro Fold

: Google Pixel 9 Pro Fold Plus Grande Amélioration : Google Pixel 9 Pro Fold

: Google Pixel 9 Pro Fold Déception de l’Année : Asus Zenfone 11 Ultra

: Asus Zenfone 11 Ultra Téléphone de l’Année : Samsung Galaxy S24 Ultra

Pour découvrir tous les gagnants des MKBHD Smartphone Awards 2024, vous pouvez regarder la vidéo complète ici :