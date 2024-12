Apple : 5 produits passionnants attendus pour 2025

Apple a marqué 2024 par des annonces majeures, notamment avec le lancement de l’ère de l’informatique spatiale grâce au Vision Pro et l’intégration de l’intelligence artificielle dans ses plateformes. Mais l’entreprise semble avoir encore de grandes ambitions pour 2025. Voici cinq produits attendus l’année prochaine qui pourraient redéfinir l’écosystème Apple.

HomePad : le futur hub domestique d’Apple

Pour les amateurs de maison connectée, l’un des lancements les plus excitants de 2025 pourrait être le HomePad, un HomePod doté d’un écran. Prévu pour la fin de l’année, cet appareil serait conçu pour rivaliser avec des produits comme le Nest Hub de Google.

Doté d’un écran de 6 à 7 pouces et du puissant processeur A18 issu de l’iPhone 16, le HomePad devrait offrir une interface spécialisée pour la gestion des objets connectés. Mais ses fonctionnalités ne s’arrêteraient pas là : il pourrait également prendre en charge Apple Intelligence, permettre des appels FaceTime et intégrer des applications comme Musique, Safari et Notes.

Ce lancement marquerait aussi le début d’une nouvelle ère pour Apple dans la maison connectée, avec des rumeurs évoquant un futur appareil de sécurité domestique prévu pour 2026.

iPhone 17 Air : un smartphone ultra-mince et novateur

Attendu fin 2025, l’iPhone 17 Air pourrait devenir le smartphone le plus mince jamais conçu par Apple, avec une épaisseur estimée entre 5 et 6 mm. Ce modèle, qui pourrait remplacer l’iPhone Plus, viserait avant tout un design élégant plutôt que des performances de pointe.

Pour parvenir à cette finesse, des compromis seraient nécessaires. Par exemple, l’iPhone 17 Air n’aurait qu’un seul appareil photo arrière, centré, et pourrait abandonner définitivement le port SIM physique au profit de l’eSIM.

Bien qu’il ne soit pas aussi technologiquement avancé que les autres modèles de la gamme, ce smartphone pourrait servir de test grandeur nature pour des produits plus ambitieux, comme l’iPhone pliable qu’Apple prévoit pour 2026.

iPhone SE 4 : un design moderne à prix abordable

Le printemps 2025 pourrait voir le lancement de l’iPhone SE 4, un modèle de milieu de gamme enfin doté d’un design contemporain. Abandonnant le bouton Home physique, il adopterait un écran bord à bord avec encoche, similaire à l’iPhone 14.

Parmi les améliorations notables, on pourrait retrouver Face ID, un appareil photo plus performant, un port USB-C, et le processeur A18. Avec un prix potentiellement inférieur à 499 $, l’iPhone SE 4 promettrait d’apporter des caractéristiques modernes à un tarif abordable, rendant cette gamme bien plus compétitive qu’auparavant.

Studio Display 2 : une mise à jour bien méritée

Depuis son lancement en 2022, le Studio Display d’Apple est resté inchangé. Cependant, 2025 pourrait apporter une mise à jour majeure à cet écran 27 pouces.

Parmi les améliorations attendues :

Un affichage mini-LED similaire à celui des MacBook Pro.

similaire à celui des MacBook Pro. Une luminosité maximale de 1 600 nits avec technologie XDR .

. Un taux de rafraîchissement supérieur à 60 Hz.

Un design modernisé avec des coins arrondis type Liquid Retina.

Les rumeurs suggèrent que ce nouvel écran pourrait être lancé au printemps, en parallèle du Mac Studio et du Mac Pro M4.

Mac Pro M4 Ultra : des performances hors normes

Le Mac Pro, dernier Mac d’Apple à conserver son design hérité de l’ère Intel, pourrait enfin bénéficier d’un rafraîchissement en 2025. Doté de la puce M4 Ultra, il offrirait jusqu’à 32 cœurs CPU, 80 cœurs GPU, et 512 Go de RAM.

Bien que le design extérieur ne soit pas confirmé comme nouveau, cette machine ciblant un public de niche promet de repousser les limites des performances, répondant ainsi aux besoins des professionnels les plus exigeants.

Un avenir prometteur

Entre le HomePad, qui pourrait redéfinir la maison connectée, et l’iPhone 17 Air, préfigurant des designs encore plus ambitieux, Apple prépare le terrain pour une année 2025 riche en innovations. L’iPhone SE 4 modernisera la gamme milieu de gamme, tandis que le Studio Display 2 et le Mac Pro M4 Ultra renforceront les options haut de gamme de l’écosystème Apple.

Après une année 2024 parfois jugée trop itérative, ces nouveaux produits montrent qu’Apple n’a pas dit son dernier mot en matière d’innovation. Les mois à venir s’annoncent passionnants pour les amateurs de la marque.