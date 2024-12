Les Meta Ray-Ban gagnent des fonctionnalités d’IA en direct et de traduction en temps réel

Meta a ajouté aujourd’hui de nouvelles fonctionnalités à ses lunettes intelligentes Ray-Ban, notamment la traduction en temps réel et une IA en direct. Grâce à la caméra intégrée, les lunettes de Meta sont capables de voir ce que voit le porteur et d’engager des conversations en temps réel.

Des fonctionnalités mains libres avec l’IA

Selon Meta, ces lunettes peuvent offrir une aide mains libres pour diverses activités comme la préparation de repas, le jardinage, ou l’exploration d’un nouveau quartier. Les utilisateurs peuvent poser des questions sans avoir besoin de prononcer le mot d’activation “Hey Meta”, et l’IA comprend le contexte entre plusieurs requêtes pour se référer aux questions précédentes. Meta affirme que l’IA pourra, à terme, proposer des suggestions utiles avant même que l’utilisateur ne les demande.

Traduction en temps réel

En plus de l’IA en direct, une nouvelle fonctionnalité de traduction en temps réel permet de traduire entre l’anglais et le français, l’espagnol ou l’italien. Lorsque quelqu’un parle dans l’une de ces langues, les lunettes traduisent ce qui est dit en anglais via les haut-parleurs intégrés ou sur un smartphone connecté, et inversement.

Identification des chansons avec Shazam

Les lunettes de Meta sont désormais capables d’utiliser Shazam pour identifier des chansons. Il suffit de demander : “Hey Meta, quelle est cette chanson ?” pour que Shazam fournisse le titre. Shazam, rappelons-le, est une entreprise appartenant à Apple et fortement intégrée dans iOS.

Accès anticipé

Toutes ces fonctionnalités font partie du programme d’accès anticipé ouvert à tous les utilisateurs de lunettes Meta. Les inscriptions sont disponibles sur le site web de Meta, bien que les places soient limitées pour les clients résidant aux États-Unis et au Canada.

L’intérêt croissant pour les lunettes intelligentes

Les lunettes intelligentes de Meta suscitent un vif intérêt auprès des consommateurs, et des rumeurs suggèrent qu’Apple pourrait bientôt entrer sur ce marché avec un appareil similaire. En octobre dernier, Mark Gurman de Bloomberg a indiqué qu’Apple envisageait de développer une paire de lunettes intelligentes comparables aux Ray-Ban de Meta, offrant des fonctionnalités comme Siri, des caméras intégrées et bien plus encore.