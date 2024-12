Cryptos : Ethena lance le stablecoin USDtb adossé au fonds BUIDL de BlackRock

Ethena, acteur majeur du secteur de la finance décentralisée (DeFi), a officiellement lancé son très attendu stablecoin USDtb. Ce nouveau stablecoin est adossé au fonds BUIDL de BlackRock, marquant une étape importante pour Ethena dans la diversification de ses offres.

L’annonce a été faite le 16 décembre 2024 et a déjà attiré une attention considérable au sein de la communauté crypto.

Réserves et sécurité

L’USDtb a été conçu pour offrir un actif numérique stable et sécurisé, avec plus de 90% de ses réserves détenues dans le fonds BUIDL de BlackRock. Ce fonds investit principalement dans des dettes à court terme du gouvernement américain, des liquidités et des accords de rachat (repos), garantissant ainsi un haut niveau de sécurité et de stabilité pour les détenteurs d’USDtb.

Les 10% restants des réserves sont détenus en stablecoins afin de faciliter les rachats et d’apporter une liquidité supplémentaire. Cette structure vise à maintenir un peg 1:1 avec le dollar américain, similaire aux stablecoins traditionnels comme USDC et USDT.

Une distinction par rapport à l’USDe

Le jeton phare d’Ethena, le USDe, fonctionne sur une stratégie de trading basée sur des dérivés, ce qui peut entraîner une certaine volatilité en cas de fluctuations du marché. À l’inverse, l’USDtb propose un profil de risque différent, car il est entièrement adossé à des réserves d’actifs.

Cela fait de l’USDtb une option plus stable et fiable pour les utilisateurs recherchant un actif numérique sécurisé. Ethena prévoit d’utiliser l’USDtb comme actif de réserve pour l’USDe, offrant ainsi un refuge en période de taux de financement négatifs.

Partenariats stratégiques d’Ethena

Le lancement de l’USDtb est soutenu par des partenariats stratégiques avec Securitize, qui émet le BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund. De plus, Ethena a sélectionné Copper, Zodia Custody, Komainu et Coinbase Institutional comme dépositaires des réserves d’USDtb. Ces collaborations garantissent une gestion sécurisée et une conservation fiable des réserves, renforçant ainsi la crédibilité du stablecoin.

Une réponse à la demande croissante

Avec l’introduction de l’USDtb, Ethena répond à la demande croissante pour des options de stablecoins diversifiées au sein de l’écosystème DeFi. En proposant un stablecoin adossé à un fonds réputé comme le BUIDL de BlackRock, Ethena ambitionne d’attirer les investisseurs institutionnels et de fournir un actif numérique fiable pour l’ensemble du marché crypto.