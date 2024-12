Un iPad pliable 20 pouces pourrait être lancé en 2028

Apple travaille sur un iPad pliable de grande taille, qui, une fois déplié, aurait la dimension de deux iPad Pro placés côte à côte. L’entreprise viserait un lancement autour de 2028, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Concept d’iPad pliable

Un projet en développement depuis plusieurs années

Dans sa dernière newsletter Power On, Gurman indique qu’Apple développe cet iPad pliable depuis quelques années déjà. L’objectif serait de proposer un écran d’environ 20 pouces, destiné aux clients recherchant le plus grand écran possible dans un appareil portable.

Apple se concentre sur l’élimination du pli central qui apparaît souvent sur les appareils pliables au niveau de la charnière. Ce problème persiste sur les téléphones pliables actuels de Samsung, malgré les efforts déployés depuis le lancement du Galaxy Fold en 2019.

Apple veut que son iPad pliable ressemble à une “surface de verre unique et ininterrompue”. Bien que cela reste un défi technique, Gurman rapporte que les prototypes développés par le groupe de design industriel d’Apple présentent un pli presque invisible. Cependant, il ajoute qu’il est trop tôt pour savoir si Apple pourra complètement éliminer ce pli.

Pour l’instant, le système d’exploitation qui équipera cet iPad pliable reste inconnu. Apple pourrait opter pour une version adaptée d’iPadOS ou développer une nouvelle interface spécifiquement pour ce type d’appareil.

Des efforts concentrés sur un appareil haut de gamme

Apple consacre la majorité de ses efforts au développement de cet appareil pliable haut de gamme avec un écran de 20 pouces, mais continue également d’explorer le concept d’un iPhone pliable. Malgré le fait qu’Apple soit le seul grand fabricant de smartphones à ne pas encore proposer de modèle pliable, Gurman ne prévoit pas de lancement d’iPhone pliable avant au moins 2026.

La semaine dernière, MacRumors a rapporté un document partagé sur X qui dévoilerait les plans d’Apple concernant ses écrans pliables. Selon cette feuille de route, Apple prévoirait d’utiliser un écran pliable de 18,8 pouces entre 2028 et 2030. Gurman estime que cela correspond généralement aux informations qu’il a entendues sur un ordinateur pliable d’Apple.

Deux appareils pliables en préparation

Un rapport récent du Wall Street Journal mentionne qu’Apple planifie deux appareils pliables :

Un appareil destiné à servir de laptop, avec un écran déplié atteignant environ 19 pouces, soit presque la taille de certains moniteurs de bureau. Il n’est pas encore clair si cet appareil et l’iPad pliable évoqué par Gurman sont le même produit, mais cela reste une possibilité. Un iPhone pliable, avec un design se pliant vers l’intérieur, dont l’écran déplié serait plus grand que celui de l’iPhone 16 Pro Max. Selon le WSJ, les dirigeants d’Apple viseraient un lancement en 2026, mais l’entreprise pourrait avoir besoin d’un an supplémentaire pour résoudre des défis techniques, notamment ceux liés au pli.