L’iPhone 17 Air et un MacBook 19 pouces détaillés dans un nouveau rapport

Apple prévoit une série de changements majeurs de design et de format pour ses iPhone au cours des prochaines années, selon un rapport d’Aaron Tilley et Yang Jie du Wall Street Journal.

Concept de MacBook pliable

iPhone 17 Air : un design ultrafin

Le rapport, publié aujourd’hui, confirme les rumeurs largement répandues sur l’iPhone 17 Air, qui adoptera un design ultrafin, encore plus mince que les modèles actuels. Bien qu’aucune mesure précise ne soit mentionnée, des rumeurs antérieures indiquent que l’appareil pourrait mesurer entre 5 mm et 6,25 mm d’épaisseur. À titre de comparaison, la gamme iPhone 16 commence à 7,8 mm. Le modèle le plus fin à ce jour reste l’iPhone 6, avec 6,9 mm. L’iPhone 17 Air battrait donc ce record.

En accord avec les précédentes rumeurs, le rapport indique que l’iPhone 17 Air renoncera à certaines fonctionnalités des modèles Pro. Par exemple, il disposerait d’un système de caméra simplifié, bien que le rapport ne fournisse pas de détails supplémentaires. En conséquence, ce modèle serait proposé à un prix inférieur à celui de la gamme Pro, qui débute à 999 $ aux États-Unis.

Apple devrait dévoiler l’iPhone 17 Air en septembre 2025.

Un MacBook 19 pouces et un iPhone pliables en préparation

Le rapport évoque également deux appareils pliables qu’Apple envisage de lancer plus tard :

Un MacBook pliable avec un écran de 19 pouces, qui deviendrait le plus grand MacBook jamais conçu. Un iPhone pliable, qui, une fois déplié, afficherait un écran intérieur plus grand que celui de l’iPhone 16 Pro Max (6,9 pouces).

Apple viserait un lancement de l’iPhone pliable en 2026 ou 2027, tandis que le MacBook pliable serait probablement présenté plus tard. Ces deux appareils ont déjà été mentionnés à plusieurs reprises dans des rumeurs ces dernières années.

Apple aurait rencontré des difficultés majeures dans le développement de l’iPhone pliable, notamment avec la charnière et la couche de protection de l’écran. La société aurait initialement envisagé un iPhone pliable avec un écran tourné vers l’extérieur, mais aurait finalement opté pour un écran intérieur plus grand, selon le rapport.