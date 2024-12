USB-C : Apple va arrêter de vendre l’iPhone SE et l’iPhone 14 en Europe

Apple cessera de vendre l’iPhone SE et la série iPhone 14 à la fin de l’année, en raison de l’entrée en vigueur de l’obligation d’adopter le connecteur de charge universel USB-C.

Actuellement, les modèles les plus anciens encore vendus directement par Apple sont la troisième génération de l’iPhone SE, l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus. Ces téléphones étant équipés d’un port Lightning, ils ne respectent pas la réglementation de l’Union européenne, qui s’appliquera à partir de janvier 2025.

Apple aurait pu choisir de produire une nouvelle version de ces appareils avec des ports USB-C à la place du Lightning, mais l’entreprise n’a pas pris cette direction. Elle a plutôt décidé de retirer ces modèles du marché un peu plus tôt que prévu.

Cependant, cela ne représente pas une grande perte. Au printemps 2025, Apple lancera le nouvel iPhone SE de quatrième génération, qui sera naturellement équipé d’un port USB-C. (Ce nouvel iPhone SE devrait ressembler à un iPhone 14 en termes de design, avec un écran bord à bord, un appareil photo amélioré et une charge via USB-C.)

Selon le calendrier habituel d’Apple, les iPhone 14 et 14 Plus auraient continué à être vendus dans l’Union européenne jusqu’à l’arrivée de l’iPhone 17 à l’automne prochain, moment où les 14 auraient été retirés de la gamme. Ainsi, Apple renonce à environ un an de ventes pour ces modèles dans l’UE.

En dehors de l’UE, Apple devrait continuer à vendre l’iPhone SE jusqu’à la sortie du nouveau SE, et les iPhone 14 jusqu’à fin 2025. Une fois cette transition achevée, l’ère des ports Lightning sur les appareils Apple prendra définitivement fin.