WhatsApp améliore les appels sur ordinateur et mobile

WhatsApp a annoncé plusieurs améliorations de ses fonctionnalités d’appel sur les plateformes desktop et mobile à l’approche des fêtes. Parmi elles, la possibilité de choisir les participants à partir des discussions de groupe, d’utiliser de nouveaux effets pendant les appels, et de bénéficier d’une vidéo en haute résolution.

Choisir des participants spécifiques dans les discussions de groupe

La nouvelle option permettant de sélectionner des participants spécifiques lors de l’initiation d’un appel depuis une discussion de groupe vise à éviter de déranger l’ensemble du groupe. Cette fonctionnalité peut s’avérer utile pour coordonner des événements surprises ou tenir des discussions privées au sein de groupes plus larges.

Dix nouveaux effets vidéo pour rendre les appels plus amusants

L’application introduit également dix nouveaux effets vidéo qui rendent les appels plus ludiques et engageants. Ces effets incluent des filtres tels que des oreilles de chiot, des thèmes sous-marins, et des effets de microphone karaoké.

Améliorations pour les utilisateurs desktop

Les utilisateurs de WhatsApp sur ordinateur bénéficieront d’une interface d’appels réorganisée, qui simplifie le processus de démarrage d’appels, de création de liens d’appel, ou de numérotation directe depuis l’application desktop.

Qualité vidéo améliorée

Enfin, WhatsApp a amélioré la qualité des appels vidéo, qu’il s’agisse d’appels individuels ou de groupe, et ce, quel que soit l’appareil utilisé – ordinateur ou mobile.