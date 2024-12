L’industrie du jeu vidéo en crise : People Can Fly et d’autres studios touchés

Le studio polonais de développement de jeux vidéo People Can Fly traverse une période particulièrement turbulente. La société, connue pour des titres emblématiques tels que Gears of War: Judgment, Outriders et Bulletstorm, a annoncé le licenciement de plus de 120 employés. Cette décision, justifiée par des « pressions du marché externe persistantes », reflète la nécessité pour le studio de réviser sa stratégie d’auto-édition.

Sebastian Wojciechowski, PDG de People Can Fly, a déclaré dans un communiqué que cette restructuration implique l’abandon du Project Victoria et une réduction des effectifs travaillant sur le Project Bifrost. Il a souligné l’importance de s’adapter à un secteur en constante évolution. Il a annoncé que le studio concentrera désormais ses efforts sur le développement d’un seul jeu indépendant tout en cherchant de nouveaux contrats de sous-traitance.

Une année difficile pour le studio

Ce n’est pas la première fois que People Can Fly réduit ses effectifs en 2024. En janvier, plus de 30 employés travaillant sur le Project Gemini avaient déjà été licenciés. Avec ces nouvelles suppressions, le studio voit ses effectifs, autrefois supérieurs à 700 personnes, diminuer de manière significative.

Les projets concernés par cette restructuration, notamment Victoria et Bifrost, étaient en développement depuis plus de deux ans, avec l’ambition de les auto-éditer après la fin de la collaboration avec Take-Two Interactive en 2022. Cette rupture avait également conduit à l’annulation du Project Dagger, développé depuis 2020.

Une crise qui frappe l’ensemble de l’industrie

Cette vague de licenciements s’inscrit dans un contexte plus large de crise dans l’industrie du jeu vidéo. Ces dernières semaines, plusieurs studios, dont Ubisoft, Torn Banner et Thunderful, ont également procédé à des réductions d’effectifs. À cela s’ajoute l’incertitude autour d’un potentiel rachat d’Ubisoft, suspendu en raison de désaccords entre actionnaires.

Pour les employés de People Can Fly, ce licenciement, à seulement quelques jours de Noël, est un coup dur. Ce triste épisode illustre les défis auxquels les studios de jeux vidéo doivent faire face dans un secteur de plus en plus compétitif et imprévisible.