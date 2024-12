L’Apple Watch Series 11 rattraperait son retard sur les smartwatches Samsung, Huawei et Xiaomi

Apple pourrait enfin intégrer la mesure de la tension artérielle dans sa prochaine génération d’Apple Watch, prévue pour l’automne 2025. Une fonctionnalité qui permettrait à la marque de combler son retard face à des concurrents comme Samsung, Xiaomi ou Huawei. Cependant, la solution d’Apple se démarque par une approche simplifiée, axée sur des alertes plutôt que des données précises.

Deux modèles de l’Apple Watch Series 10

Depuis quelque temps, les rumeurs autour de nouvelles fonctionnalités santé sur les Apple Watch s’intensifient. Selon Mark Gurman, journaliste de Bloomberg, cette fonctionnalité serait l’un des points forts de la future Apple Watch Series 11. Si cette innovation se confirme, elle pourrait marquer une étape importante dans l’écosystème des montres connectées d’Apple, bien que la marque reste prudente dans l’intégration de nouvelles technologies.

Une réponse au retard sur la concurrence

Actuellement, des marques comme Samsung offrent déjà la possibilité de mesurer la tension artérielle via leurs montres connectées, à condition de calibrer le dispositif au préalable. D’autres, comme Huawei, vont encore plus loin en utilisant des bracelets gonflables pour des résultats plus fiables, comme sur la Huawei Watch D2.

Apple, en revanche, semble opter pour une méthode différente. La fonctionnalité de mesure de la tension artérielle viserait avant tout à fournir des alertes en cas de tension élevée, sans fournir de chiffres précis. Ce choix rappelle la stratégie adoptée pour d’autres fonctions récentes, comme la détection de l’apnée du sommeil ou le suivi de la température corporelle.

Une vision d’avenir pour les Apple Watch

Outre la pression artérielle, Apple travaille également sur d’autres innovations, notamment la mesure du taux de glucose dans le sang. Cependant, cette dernière semble encore loin d’être prête pour une intégration dans les prochains modèles, nécessitant davantage de recherche et de développement.

Avec l’arrivée possible de la mesure de la tension artérielle, Apple semble vouloir renforcer sa place dans le domaine des technologies de santé connectée. Bien que tardive, cette évolution pourrait séduire les utilisateurs en quête d’un suivi simple et accessible pour leur bien-être au quotidien.